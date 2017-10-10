Yunanistan'ın bazı kaçakları Türk sınırına bıraktığı iddiası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Yunanistan'da yakalanan 100 kaçak göçmen, Meriç Nehri üzerinden Türkiye sınırına bırakıldığı iddia edildi.
Uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtilen, "geri itme" de denilen uygulamanın son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı öne sürüldü.
Bir ihbarı değerlendiren 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birlikler, Türkiye-Yunanistan sınırını çizen Meriç Nehri kenarında çok sayıda yabancı uyruklunun olduğunu tespit etti.
Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 100 kişi, yapılan işlemlerin ardından minibüslerle Edirne İl Göç İdaresine getirildi.
Kaçaklardan Pakistan uyruklu Sukh Preet (23) yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçtikten sonra yakalandığını anlattı.
Türkiye'ye geri gönderilmek için hazırlık yaptıkları esnada kendisine asker ve polis üniformalı kişilerce kötü muamele yapıldığını öne süren Preet, "Botlara bindirilmeden önce beni yanlarına çağırdılar ve boynuma elektroşok verdiler. Bota bindikten sonra da sopalarla beni dövdüler. Daha sonra Türkiye sınırına bizi attılar." dedi.
Kasım Ali (23) ise Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a geçtiğini, Yunan polisler tarafından yakalanarak darp edildiğini ileri sürdü.
Darp edildikten sonra üzerinden tüm eşyalarının alındığını ve üç gün boyunca aç ve susuz bırakıldığını anlatan Ali, daha sonra botlara bindirilerek Türkiye tarafına bırakıldığını iddia etti.
Sukhbir Singh da Yunanistan'da yakalandıktan sonra darp edildiğini ve kötü muameleye maruz kaldıklarını öne sürdü.
Türkiye sınırına botlarla bırakıldıklarında yakalandıklarını ve Türk askerlerinin kendilerine çok iyi davrandığını ifade eden Singh, "İyi bir şekilde karşılandık, kimse bize vurmadı, yemek ve diğer ihtiyaçlarımızı karşıladı, sonra buraya getirdiler." şeklinde konuştu.
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Yunanistan'da yakalanan 100 kaçak göçmenin, Meriç Nehri üzerinden Türkiye sınırına bırakıldığı iddia edildi
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