Irak, petrol boru hattı çalışmalarına başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak, Barzani yönetimini bypass edecek petrol boru hattını onarmaya başladı.
Irak Petrol Bakanı Cebbar el-Luaybi, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının onarılması talimatını verdi
Irak merkezi hükümeti, Erbil'i bypass ederek Türkiye'ye gelen petrol boru hattını onarmaya başladı!
Yunanistan'da yakalanan 100 kaçak göçmenin, Meriç Nehri üzerinden Türkiye sınırına bırakıldığı iddia edildi
Rusya'ya ait Su-24 tipi savaş uçağı, Suriye'de kalkış sırasında düştü
Putin, yabancıların Rus ordusunun yurt dışındaki operasyonlarına katılmasına izin verdi
Fransa'da sendikalar grev kararı aldı. THY'nin bugün gerçekleştireceği seferler iptal oldu.
Hamas, İsrail'in kutsal mekanlara yönelik ihlallerine karşı koymak için Mescid-i Aksa'da nöbet tutma çağrısında bulundu.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambaev’ın, Pazar günü yapılacak seçim günündeki muhtemel ayaklanmalar nedeniyle Soçi'ye gitmeyeceği açıklandı.
FARC'ın yöneticisi Marquez, "(Ulusal Seçim Konseyine yapılan kayıtla birlikte) Kolombiya'yı yarım yüzyıldan daha uzun süredir yaralayan silahlı çatışma bu dakikadan sonra tarih olmuştur" dedi
Kaliforniya'nın kuzeyinde çıkan ve binden fazla evin tahrip olmasına ve birçok bölgede halkın tahliye edilmesine neden olan yangınlar nedeniyle "acil durum" ilan edildi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Suriye, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de bulunan sığınmacılar konusu son derece kritik" dedi.
Polonya Dışişleri Bakanı Waszczykowski, "NATO 360 dereceyi kapsayan bir tutum benimsemeli. NATO her türlü tehdide karşı hazır olmalı" dedi
Mısır'da Hüsnü Mübarek döneminin kapanmasını sağlayan 25 Ocak devriminin ardından 2012 yılında kaldırılan "olağanüstü devlet güvenlik mahkemeleri"nin yeniden göreve başladığı bildirildi
Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisinin Genel Başkanı Makbul Ahmet, Genel Sekreteri Dr. Shafikur Rahman ve Genel Başkan Yardımcısı Golam Parwar'ın da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı
Katalonya yerel parlamentosunun yarın 'tek taraflı bağımsızlık' ilan etmesi bekleniyor. İspanya hükümeti, 'sembolik' veya 'gerçek' her türlü bağımsızlık ilanının 'cevapsız kalmayacağını' açıkladı.
Bulgaristan Sağlık Bakanı Petrov, okulların yakınlarında nargile hizmeti sunan yerlerin, gençleri kötü alışkanlıklara sürüklediğini belirterek “Reşit olmayan gençlerin arasında gittikçe yaygınlaşan nargile kullanımını sınırlandıracağız” dedi
Mısır'da üç aydan uzun süredir gözaltında tutulan Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin kızı Ula el-Karadavi'nin sağlık durumunun kötüleştiği belirtildi