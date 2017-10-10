11:24, 10 Ekim 2017 Salı

Irak, petrol boru hattı çalışmalarına başladı





Irak merkezi hükümeti, Erbil'i bypass ederek Türkiye'ye gelen petrol boru hattını onarmaya başladı!

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak, Barzani yönetimini bypass edecek petrol boru hattını onarmaya başladı. Irak Petrol Bakanı Cebbar el-Luaybi, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının onarılması talimatını verdi

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