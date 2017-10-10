Liberya'da halk sandık başında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Batı Afrika ülkesi Liberya'da halk, yeni devlet başkanını ve parlamento üyelerini seçmek amacıyla oy kullanmaya başladı.
Sierra Leone, Gine ve Fildişi Sahili'ne komşu Liberya'da vatandaşlar, 2005'teki seçimin galibi ve ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf'ın anayasa gereği görev süresinin tamamlanması dolayısıyla bugün sandık başına gitti.
Yerel saatle 08.00'de (TSİ 11.00) başlayan oy verme işlemleri saat 18.00'e (TSİ 21.00) kadar sürecek.
Toplamda 2,1 milyon seçmenin oy vermesi beklenen devlet başkanı seçiminde 3'ü bağımsız 20 aday yarışırken, genel seçim kapsamında ise 23 siyasi partiden 986 aday Temsilciler Meclisine girecek 73 milletvekilinden biri olabilmek için yarışıyor.
Ülkedeki seçmenler, 15 bölgede kurulan 5 bin 390 sandıkta oylarını kullanıyor. Seçim sonuçları, sandıkların kapatılmasından sonra iki gün içinde belli olacak.
ÜLKEDEKİ SİYASİ YAPI
Liberya'da yasama organı, Senato ve Temsilciler Meclisinden oluşuyor. Temsilciler Meclisine 73 kişi oy çoğunluğuna göre 6 yıllığına, Senatoya ise 30 kişi 9 yıllığına seçiliyor.
Ülkenin devlet başkanı doğrudan halk tarafından 6 yıl için belirlenirken, bu kişi en fazla iki dönem (12 yıl) görev yapabiliyor. 1989'dan 2003'e kadar aralıklarla 14 yıl süren iç savaşta 250 bin kişinin hayatını kaybettiği Liberya'da, Ekim 2005'te BM gözetiminde seçimlere gidilmiş, ikinci turda oyların yüzde 59,4'ünü alan Ellen Johnson-Sirleaf Devlet Başkanı seçilmişti. Ellen Johnson-Sirleaf göreve Ocak 2006'da başlamıştı.
Son olarak 8 Kasım 2011'de gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerde Sirleaf oyların yüzde 90,7'sini almış ve Devlet Başkanı makamına oturmuştu.
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