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Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Güney Amerika ülkesi Şili'de meydana gelen 82 kilometre derinlikteki depremin büyüklüğünü 6,3 olarak açıkladı.

Yerel saatle 03.32'de meydana gelen depremin merkez üssünün, Arica kentinin 73 kilometre güneyindeki Tarapaca bölgesi olduğu kaydedildi.

Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Şili'de 2010'de meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

 



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