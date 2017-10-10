FETÖ sanığı mühendise hapis cezası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen mühendise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bir şirkette elektrik elektronik mühendisi olarak çalışan tutuklu sanık Kerem Özda ve avukatı katıldı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen tutuklu sanık, savunmasında, suçlamayı kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Bitlis'te doğduğunu ve terörün ne olduğunu bildiğini belirten Özda, "2009 yılında üniversiteyi okumak için İskenderun'a geldim. 2015 yılında mezun oldum. ByLock kullanmadım. Mezun olduktan sonra bir şirkette çalıştım. Maaşımı Bank Asyaya yatırdıkları için burada hesap açtırmıştım." iddiasında bulundu.
Elektrik elektronik mühendisi olmasına rağmen ByLock'u 15 Temmuz sürecinden sonra duyduğunu öne süren Özda, mahkeme heyetinin okuduğu ByLock kaydı bulunan telefon numarasının kendisine ait olduğunu kabul etti ancak bu programı kullanmadığını yineledi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Ankara'da gar saldırısının yıl dönümünde düzenlenen gösteriye polis müdahale etti
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen mühendise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Mersin'in Mut ilçesinde yol yapımı sırasında fark edilmeden gömüldüğü iddia edilen ve üzerinde tarihi yazılar bulunan bir taş, şikayet üzerine çıkarıldı
HDP'nin tutuklu eş Genel başkanları ve milletvekilleri için açılan davada, AKİHK Nils Muiznieks, STK ARTICLE 19 ve HRW yaptıkları üçüncü taraf olarak müdahillik talepleri kabul edildi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, İstanbul ve Ankara'daki banliyo hatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aslan, banliyö hatlarının Ankara'da bu yıl, İstanbul'da ise 2018'de açılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in davetlisi olarak resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da bulunuyor.
Kent merkezi ve 3 ilçedeki bazı alanlar, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, ABD'nin Türkiye'de vize işlemlerini askıya alması hakkında, "Bu, Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı değildir. Yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınmasıdır." dedi.
Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğünce, bazı haber sitelerinde yer alan, 30 bin kişilik yeni ByLock listesi tespit edildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi
Katar resmi iletişim şirketi Ooredoo, yayın platformuna TRT World'ü de dahil etti
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin desteğiyle, Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu Eğitim Merkezi açıldı
Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayının da bulunduğu bir çok eylemi planladığı belirtilen "Azat Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu, Tunceli'de tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile yaşanan vize krizi sonrası ilk açıklama geldi. Erdoğan, "Bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Yani Ankara'da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak, ona göre o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika'da büyükelçimiz anında açıkladı." dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor
Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.