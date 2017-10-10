Hama-İdlib hattında Esed-DEAŞ işbirliği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye'de Beşşar Esed rejimi, Hama-İdlib hattında terör örgütü DEAŞ'ın yüzlerce militanı ve onlarca zırhlı aracına koridor açarak İdlib'in yakınlarındaki bölgeye geçişlerini sağladı.
Yerel kaynaklara göre, Esed güçleri İdlib'in güneyinde yer alan Hama'nın doğu kırsalında kuşatmada tuttukları DEAŞ'a koridor açarak güvenli geçiş sağladı.
DEAŞ'ın yüzlerce militan, 20 ağır silahlı pikap ve zırhlı personel taşıyıcı, 3 tank ve birkaç Z23'ten (Şilka) oluşan konvoyu koridordan hızla kuzeye ilerledi.
DEAŞ konvoyu, Türkiye sınırındaki İdlib'in güney uçlarında bulunan alana girerek buradaki rejim karşıtı askeri gruplardan Heyet Tahrir Şam ve bazı muhalif unsurlara beklemedikleri bir saldırı düzenledi.
DEAŞ ilk saldırıda ele geçirdiği Semakiyye, Tuffaha, Biyud, Mesluhiyye, Kasr ibn Vardan köyleri ile Endrin kontrol noktasında hakimiyeti kaybederken, Duş, Rihcan ve Um Miyal bölgelerine halen sahip.
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