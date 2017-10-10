13:14, 10 Ekim 2017 Salı

Japonya'da Fukuşima mağdurlarına tazminat kararı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Japonya'da mahkeme, 2011'deki Fukuşima Daiiçi Nükleer Santralinde yaşanan nükleer felaket nedeniyle Japon hükümetini ve operatör şirket Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketini (TEPCO) tazminata mahkum etti.

Japon haber ajansı Kyodo'nın haberine göre, Fukuşima Bölge Mahkemesi, 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunaminin santralin reaktörlerinde yarattığı arızanın etkileri nedeniyle zarara uğrayan yaklaşık 3 bin 800 mağdura 500 milyon yen (16,5 milyon lira) tazminat ödenmesine karar verdi.

Böylece, nükleer felaket sonrası mahkemelerce mağdurlar lehine üçüncü tazminat kararı verilmiş oldu.

Kararda, hükümetin 2002'de yayınlanan uzun vadeli deprem raporunda dikkat çekilen tsunami tehdidi konusunda operatör şirketin gerekli tedbirleri almasını sağlamadığı için ortaya çıkan zarardan sorumlu olduğu vurgulandı.

Mahkeme kararında, "Japon Yarığı" olarak adlandırılan okyanus fayının gelecek 30 yıl içinde bir tsunamiyi tetikleyebilecek 8 büyüklüğünden fazla bir depremi meydana getirme olasılığının yüzde 20 olduğu uyarısı da yer aldı.

Bu yılın mart ayında Maebaşi Böle Mahkemesi, geçen ay da Çiba Bölge Mahkemesi, santral çevresinde yaşayan müştekilere tazminat ödenmesine karar vermişti. Maebaşi Bölge Mahkemesi kararında hükümeti de sorumlu tutmuş, Çiba Bölge Mahkemesi ise yalnızca TEPCO'yu tazminata yükümlü kılmıştı.

Önceki iki mahkeme kararında müştekilerin büyük bölümünün fekalet nedeniyle evlerinden tahliye edilenler olduğu, ancak son kararda tazminata hak kazanların yüzde 80'inin felaket sonrası evlerini tahliye etmeyen bölge sakinleri olduğu belirtiliyor.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntının ardından evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Felaket sonrası mahkemelerde10 binden fazla müştekinin yer aldığı yaklaşık 30 dava açılmıştı.

Fukuşima'daki sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin nihai olarak tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.