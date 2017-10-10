Ankara Gar saldırısının yıldönümünde gösteri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ankara'da 2 yıl önce Gar Kavşağı'nda meydana gelen ve 102 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısının yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri anmak için Ankara Tren Garı önünde toplanmak isteyen gruplara polis biber gazı ile müdahale etti.
Ankara Garı önünde gerçekleşecek olan anma nedeniyle polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Gara çıkan bütün yollar sabah erken saatlerde trafiğe kapatıldı. Bomba uzmanları ve çok sayıda polis anmanın yapılacağı yerde arama yaptı. Sıhhiye caddesinde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup anma programının düzenleneceği alana gitmek istedi. Fakat polis ekipleri, sadece olayda hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına, milletvekillerine ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine izin verdi. Fakat grup hep birlikte girmek isteyince polis ekipleri müdahale etti. Biber gazlı müdahale sonrası grup bölgeden uzaklaştırıldı.
ANKARA GAR SALDIRISI
Sivil toplum kuruluşlarınca Sıhhiye Meydanı'nda 10 Ekim 2015'te düzenlenecek miting için Ankara Garı önünde toplananların kortej hazırlığı devam ederken, 3 saniye arayla 2 patlama meydana gelmiş, ikisi çocuk 102 kişi hayatını kaybetmiş, 391 kişi de yaralanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında hazırladığı iddianamede, 36 sanık hakkında "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmekten" bir kez, "100 kişiyi öldürmek" suçundan ise toplam 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.
Bununla birlikte "terör örgütünün faaliyeti kapsamında 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek", "terör örgütünün faaliyeti kapsamında ruhsatsız silah ve patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından da sanıklar hakkında 7 bin 631 yıldan 11 bin 750 yıla kadar hapis istenmişti.
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