14:01, 10 Ekim 2017 Salı

ABD'den Kuzey Kore gerilimini artıracak adım





Amerikan donanmasının en güçlü görev grubu Kuzey Kore açıklarına gidiyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında ipler iyice gerildi. ABD Savunma Bakanı James Mattis, “Amerikan Ordusu Kuzey Kore ile savaş için hazır olmalı” diyerek gözdağı verdi. Amerikan Donanması, Kore Yarımadası çevresindeki gücünü artırıyor. ABD Savunma Bakanı James Mattis Amerikan Ordusu Birliği’nin yıllık toplantısında konuştu. Kuzey Kore’nin kışkırtıcı eylemlere devam ettiğini vurgulayan Mattis, halihazırda uluslararası durumun çok karmaşık olduğunu söyledi. Mattis, gözdağı verirken Amerikan Ordusu da Kore Yarımadası bölgesindeki varlığını artırıyor. Amerikan donanmasının en güçlü görev grubunu oluşturan Theodore Roosevelt uçak gemisi bölgeye doğru yola çıktı. Pentagon bunun rutin bir hareket olduğunu açıklasa da talimat, askeri operasyonun yaklaşması olarak yorumlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump aylardır Kuzey Kore ile ilgili askeri seçenekten başka çözüm olmadığını belirtiyor.

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