14:19, 10 Ekim 2017 Salı

Gazzeli kanser hastalarına İsrail engeli





Kadın Sağlığı Merkezi Müdürü Sabit, "İsrail, Gazze dışında tedavi olmak isteyen kadınların taleplerinin yüzde 62'sini reddetti" açıklaması yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Filistinli kanser hastası kadınlar, Gazze Şeridi dışında tedavi olma talebiyle gösteri düzenledi. Kültür ve Özgür Düşünce Derneği'nin Beyt Hanun Sınır Kapısı önünde gerçekleştirdiği eyleme Gazze'de yaşayan göğüs kanseri kadınlar katıldı. Gösteri kapsamında basın toplantısı düzenleyen Kadın Sağlığı Merkezi Müdürü Feryal Sabit, "İsrail, Gazze dışında tedavi olmak isteyen kadınların taleplerinin yüzde 62'sini reddetti." dedi. İsrail'in talepleri geri çevirmesini "güvenlik" gerekçelerine dayandırdığını belirten Sabit, Filistin hükümeti, Filistinli gruplar, uluslararası ve yerel kuruluşlar ile Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere tüm yetkililere "geç kalınmadan" harekete geçme çağrısında bulundu. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail ablukasındaki Gazze'de her yıl bin 500 kişiye kanser tanısı konuluyor.

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