14:58, 10 Ekim 2017 Salı

Havice'de gizlenen 40 DEAŞ militanı öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesinin kasaba ve köylerinde Irak güvenlik güçlerinden gizlenen DEAŞ militanlarına yönelik devam eden operasyonlarda 40 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Haşdi Şabi'ye bağlı Türkmen Gücü Kaim Alay Komutanı Zeki Kemal, AA muhabirine, ''Havice ilçesinin Reşad kasabası yakınında kamışlık alanda gizlenen DEAŞ militanlarına yönelik operasyonda 40 örgüt elemanı öldürüldü." ifadesini kullandı.



Havice ilçesini örgütten kurtarma operasyonunun bitmesine rağmen bölgedeki tehlikenin hala geçmediğini belirten Kemal, ''Havice ilçesi ve bölgede yüzlerce DEAŞ militanının gizlendiğini tahmin ediyoruz. Bölgede tehlike arz eden bu militanlara yönelik her gün onlarca arama tarama yapılıyor.'' şeklinde konuştu.



Kurtarılan bölgelerdeki sivillerin kendilerine destek vermelerinden memnun olduklarına dikkati çeken Kemal, ''Bölge halkı, DEAŞ militanlarının yerlerini tespit etmede bize iyi destek veriyor. Yıllardır süren DEAŞ korkusu ve tehdidine rağmen bize yardımcı olmaları oldukça önemli.'' dedi.



Geniş arazi ve topraklara sahip Havice ilçesinin kırsalında DEAŞ'a yönelik operasyonların yakın zamanda bitmeyeceğini söyleyen Kemal, ''Ordu ve fedaral polis güçlerinin buradaki görevi daha uzun süreceğe benziyor. Bölgedeki tüm güvenlik güçleri, günlük olarak arama tarama faaliyetlerini sürdürecektir." diye konuştu.