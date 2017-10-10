15:12, 10 Ekim 2017 Salı

İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a Hizbullah eleştirisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Lübnan ordusunun bağımsızlığını yitirerek Hizbullah'ın bir parçasına dönüştüğünü öne sürdü.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hizbullah'ın İsrail'e karşı Suriye ve Lübnan'da "birleşik bir cephe" oluşturduğunu savunan Liberman, "Lübnan ordusu bağımsızlığını kaybederek Hizbullah'ın bir parçasına dönüştü." dedi.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye'den topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, rejime muhalif örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail'in, sınırları ötesinde yaşanan gelişmeleri takibe ve kırmızı çizgilerini muhafazaya devam edeceğini kaydeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu kırmızı çizgileri ise "Hizbullah ya da İran güçlerinin Suriye'de güçlenmesini, özellikle de hassas silahlar elde etmesini önlemek", "bu güçlerin İsrail sınırı boyunca sahada varlık göstermesine engel olmak" ve "İran'ın genel olarak Suriye'nin tamamında askeri varlık kurmasını engellemek" şeklinde sıralamıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.