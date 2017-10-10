İsviçre'de iki Tunuslu sığınmacıya terör gözaltısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsviçre'nin Ticino kantonuna bağlı Chiasso kasabasında iki Tunuslu sığınmacının terörizm şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
İsviçre basınındaki haberlere göre, federal polisten yapılan açıklamada, Tunus uyruklu iki sığınmacının, "yurt dışındaki terörist faaliyetlerle bağlantılarından" dolayı İsviçre iç güvenliğine tehdit oluşturdukları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, ülkenin güneyinde İtalya sınırına yakın Chiasso kasabasında gözaltına alınan sığınmacıların kimliğine ilişkin ayrıntı verilmedi.
Şüphelilerin, 1 Ekim'de Fransa'nın Marsilya kentindeki ana tren garında düzenlenen, iki kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülüyor.
Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Marsilya'daki saldırının failinin 29 yaşındaki Tunuslu Ahmed Hanachi olduğunu duyurmuştu.
Marsilya'nın Saint-Charles metro istasyonunda bir saldırgan bıçakla iki kişiyi öldürmüş ve bölgede olağanüstü hal çerçevesinde Sentinelle (nöbetçi) operasyonunda görev yapan askerlerce vurularak etkisiz hale getirilmişti.
Olayın ardından Saint-Charles metro istasyonu trafiğe kapatılmış ve bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.
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