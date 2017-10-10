15:47, 10 Ekim 2017 Salı

Mehmet Şimşek ABD'ye gidiyor





Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 11-15 Ekim 2017 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl düzenlenen Uluslararası Para Fonu(IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılmak üzere Washington'a gitti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 12-13 Ekim'de düzenlenecek olan G20 maliye bakanları toplantısına katılacak. Şimşek, ABD Temasları süresince uluslararası kuruluşların başkanları, bakanlar ve merkez bankası başkanları ile bir dizi ikili görüşmeler yapacak. Sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek olan Şimşek, yatırımcı toplantılarına da katılacağı belirtildi.

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