15:52, 10 Ekim 2017 Salı

Adalet Bakanlığı 2 bin 500 personel alacak





Zabıt katibi ve mübaşirlik kadrolarına yapılacak alım için başvurular 13 Ekim'de başlayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Adalet Bakanlığı, zabıt katibi ve mübaşir olarak görevlendirilmek üzere sözleşmeli 2 bin 500 personel alacak. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan ilana göre, Bakanlık bünyesinde 2 bin 250 sözleşmeli zabıt katibi, 250 sözleşmeli mübaşir istihdam edilecek. Başvurular 13 Ekim'de başlayacak, 24 Ekim'de sona erecek. Zabıt katipliği kadrolarında görevlendirilecek adaylar, 8-14 Kasım tarihleri arasında uygulamalı sınava alınacak. Adaylar, 25 Kasım-8 Aralık'ta sözlü sınava girecek. Başvurularla ilgili detaylı bilgiye, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.

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