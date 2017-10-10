15:57, 10 Ekim 2017 Salı

Cumhuriyet savcısına makamında silahlı saldırı





Antalya'nın Korkuteli İlçesi Savcısı Kadir Küçüköner silahlı saldırı sonucu yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, polis memurunun silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısı Küçüköner, bir polis tarafından makamında silahla vuruldu. Ağır yaralanan Küçüköner, özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcısının, polis memuru tarafından vurulduğunu söyledi. Polis memurunun gözaltına alındığını belirten Tanrıkulu, "Olayın nedeni henüz belli değil. Odaklandığımız asıl konu savcı beyin sağlık durumudur. Hava ambulansıyla götürülüyor, yaşamasını umuyoruz." dedi.

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