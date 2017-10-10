16:05, 10 Ekim 2017 Salı

Başbakan Bağdat'a gidebilir





Başbakan Binali Yıldırım'ın, hafta sonu Irak'ın başkenti Bağdat'a ziyaret gerçekleştirebileceği öne sürüldü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım'ın, hafta sonu Irak'ın başkenti Bağdat'a ziyaret gerçekleştirebileceği öne sürüldü.

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