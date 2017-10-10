16:11, 10 Ekim 2017 Salı

Tayland'da genel seçimler 2018'de

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, Başbakanlık binasında basına yaptığı açıklamada, ülkenin, Kasım 2018'de seçime gideceğini, net seçim tarihinin ise gelecek yıl haziran ayında açıklanacağını belirtti.

Prayut, ülkedeki cunta yönetiminin, siyasi faliyetler üzerindeki yasağı kaldırmayı değerlendireceğini ancak ekim ayının sonuna, geçen yıl hayatını kaybeden Kral Bhumibol Adulyadej'in ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek beş günlük anma töreni bitene kadar bunu düşünmeyeceğini ifade etti.

Siyasi partileri, seçim kampanyalarına karşı uyaran Prayut, ihlallerin siyasi faaliyet yasağının uzatılmasına neden olabileceğini söyledi.

Prayut, "Ekim ayı bizim için bir yas dönemi, bu nedenle lütfen her şeyin bu ayda sıralı ve huzurlu olmasına izin verin." dedi.

Tayland'da, anayasal düzen 22 Mayıs 2014'te yapılan askeri darbe sonrası askıya alınmış, iktidara el koyan cuntanın başında olan General Prayut Çan-oça, genel seçimlerin 2015 sonunda yapılacağı sözünü vermesine rağmen aradan geçen iki yılda demokrasiye geçiş tesis edilememişti.