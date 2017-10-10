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16:18, 10 Ekim 2017 Salı

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IMF Türkiye'nin büyüme tahmini yükseltti
IMF Türkiye'nin büyüme tahmini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin büyüme beklentisini 2017 için yüzde 2,5'ten yüzde 5,1'e, 2018 için yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükseltti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nun Ekim 2017 sayısını "Sürdürülebilir Büyümeyi Amaçlamak" başlığıyla yayımladı.Bu hafta başlayacak "IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları" öncesinde açıklanan raporda, Türkiye ekonomisinin güçlü iç ve dış talep sayesinde beklenenden hızlı toparlandığına işaret edildi.

Raporda, "Türkiye'nin 2017 büyüme tahmini, birinci çeyrekteki üretimin, son birkaç çeyrektir daralan ihracatın toparlanması ve daha genişlemeci mali duruşun etkisiyle beklenenden güçlü gelmesine bağlı olarak yüzde 5,1'e revize edildi." ifadelerine yer verildi.

IMF raporunda, Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) gelecek yıl yüzde 3,5 genişleyeceği öngörüsünde bulunuldu.Türkiye'ye yönelik 2017 ve 2018 büyüme beklentileri, IMF'nin nisan ayında yayınlanan DEG raporunda sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 3,3 olarak açıklanmıştı.

EN BÜYÜK POZİTİF REVİZYON TÜRKİYE'YE

Türkiye'nin bu yılki büyüme tahmininde yapılan 2,6 puanlık değişiklik, DEG raporundaki en ciddi pozitif revizyon olarak kayıtlara geçerken, "Yükselen ve Gelişen Avrupa" grubuna yönelik 2017 büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e taşıdı.

Diğer taraftan, raporunda enflasyonun Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle yükseldiğine işaret eden kuruluş, Türkiye'ye yönelik enflasyon beklentilerini bu yıl için yüzde 10,9 ve gelecek sene için yüzde 9,3 seviyesinde belirledi.

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 5 hedefinin oldukça üzerinde seyreden enflasyona karşı sıkı para politikasını sürdürmesi tavsiyesinde bulunuldu. Ayrıca, geçen sene yüzde 10,9'a çıkan işsizlik oranının bu yıl yüzde 11,2'ye çıktıktan sonra 2018'de yüzde 10,7'ye gerileyeceği öngören IMF, cari açık oranının ise bu yıl ve gelecek sene yüzde 4,6 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini bildirdi.



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