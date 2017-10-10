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Avrupa Konseyi'nden PKK'ya destek
Avrupa Konseyi'nden PKK'ya destek

Avrupa Konseyi çalışanlarının kullandığı araç parkı, PKK terör örgütü taraftarlarının propagandası için tahsis edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da Strazburg Valiliği, Avrupa Konseyi çalışanlarının kullandığı araç parkını, PKK terör örgütü taraftarlarının gösterisi ve kurduğu çadır için kullanıma kapattı.

Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi binasının önündeki araç parkı, Strazburg Valiliğinin aldığı kararla geçici olarak kapatıldı.

Konsey binası önünde bulunan açık araç parkı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) 9-13 Ekim'deki Genel Kurulu süresince, PKK terör örgütü taraftarlarının kullanımına sunuldu.

Avrupa Konseyi, konuyla ilgili çalışanlarına gönderdiği yazıda, "Strazburg Bas-Rhin Valiliği, 9-13 Ekim arasında Avrupa Konseyi önünde Kürt hareketi tarafından bir gösteri düzenleneceğini bildirdi. İlaveten, dışarıdan gelecek göstericilerin kullanımına sunulmak üzere, Konsey binasının karşısındaki araç parkında bu tarihler arasında bir çadır kurulacaktır." ifadeleri yer aldı.

Yazıda, gösterinin güvenlik kaynakları tarafından yakından takip edildiği belirtilerek, çalışanların, uyarıları dikkate almaları istendi.

PKK taraftarları, Avrupa Konseyi'nin bulunduğu cadde üzerindeki araç parkında 2011'den bu yana gösteri düzenliyor.

Terör örgütü yanlıları, Avrupa Konseyi çalışanlarının kullandığı araç parkında dün kurulan çadır dışında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması amacıyla Avrupa şehirlerini dolaşacağını ilan ettikleri bir otobüsü de durdurarak propaganda yaptı.



İlgili Konular fransa pkk saldırısı Avrupa Konseyi
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