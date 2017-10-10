16:44, 10 Ekim 2017 Salı

Babu's Selame'nin kontrolü sivil idareye geçti





Kilis'teki Öncüpınar sınır kapısının Suriye tarafında yer alan Babu's Selame, sivil idareye teslim edildi. Geçici Suriye Hükümeti Başkanı Ebu Hatab, "Suriye'nin kuzeyindeki diğer sınır kapılarını da teslim almak istiyoruz. Teslim aldığımız bu sınır kapısını uluslararası kriterlere göre yönetip işleteceğiz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye-Türkiye sınırındaki Babu's Selame sınır kapısının kontrolü, askeri muhalif grup Şam Cephesi'nden sivil idareye devredildi. Suriye'de etkin askeri muhalif gruplardan Şam Cephesi, Kilis'teki Öncüpınar sınır kapısının karşısındaki Babu's Selame'nin kontrolünü, muhaliflerin oluşturduğu geçici hükümete teslim etti. Geçici Suriye Hükümeti Başkanı Cevad Ebu Hatab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve askeri muhalif grupların desteğiyle kapının kontrolünü Şam Cephesi'nden aldıklarını söyledi. Ebu Hatab, ''Suriye'nin kuzeyindeki diğer sınır kapılarını da teslim almak istiyoruz. Teslim aldığımız bu sınır kapısını uluslararası kriterlere göre yönetip işleteceğiz.'' dedi. Bu arada Şam Cephesi'nin basın sözcüsü Bara eş Şam da, ''Bugün Babu's Selame kapısı ile birlikte, bölgedeki Abdülkadir Salih Askeri Akademisi de geçici hükümete devredildi. '' diye konuştu. Babu's Selame, yaklaşık 5 yıldır, Halep ve kırsalında Beşşar Esed rejimine karşı savaşan en etkin gruplardan Şam Cephesi'nin hakimiyetinde yer alıyordu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.