Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:54, 10 Ekim 2017 Salı
Ortadoğu
16:44, 10 Ekim 2017 Salı

  • Paylaş
Babu's Selame'nin kontrolü sivil idareye geçti
Babu's Selame'nin kontrolü sivil idareye geçti

Kilis'teki Öncüpınar sınır kapısının Suriye tarafında yer alan Babu's Selame, sivil idareye teslim edildi. Geçici Suriye Hükümeti Başkanı Ebu Hatab, "Suriye'nin kuzeyindeki diğer sınır kapılarını da teslim almak istiyoruz. Teslim aldığımız bu sınır kapısını uluslararası kriterlere göre yönetip işleteceğiz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye-Türkiye sınırındaki Babu's Selame sınır kapısının kontrolü, askeri muhalif grup Şam Cephesi'nden sivil idareye devredildi.

Suriye'de etkin askeri muhalif gruplardan Şam Cephesi, Kilis'teki Öncüpınar sınır kapısının karşısındaki Babu's Selame'nin kontrolünü, muhaliflerin oluşturduğu geçici hükümete teslim etti.

Geçici Suriye Hükümeti Başkanı Cevad Ebu Hatab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve askeri muhalif grupların desteğiyle kapının kontrolünü Şam Cephesi'nden aldıklarını söyledi.

Ebu Hatab, ''Suriye'nin kuzeyindeki diğer sınır kapılarını da teslim almak istiyoruz. Teslim aldığımız bu sınır kapısını uluslararası kriterlere göre yönetip işleteceğiz.'' dedi.

Bu arada Şam Cephesi'nin basın sözcüsü Bara eş Şam da, ''Bugün Babu's Selame kapısı ile birlikte, bölgedeki Abdülkadir Salih Askeri Akademisi de geçici hükümete devredildi. '' diye konuştu.

Babu's Selame, yaklaşık 5 yıldır, Halep ve kırsalında Beşşar Esed rejimine karşı savaşan en etkin gruplardan Şam Cephesi'nin hakimiyetinde yer alıyordu.

 



İlgili Konular Suriye Türkiye Babu's Selame
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Hollanda'da bomba paniği
Hollanda'da bomba paniği!

Hollanda'da bomba alarmı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.
İhvan'ın önemli isimlerinden Abdulmaksud'a idam cezası
İhvan'ın önemli isimlerinden Abdulmaksud'a idam cezası

Kahire Ceza Mahkemesi, İhvan'ın önde gelen isimlerinden Abdulmaksud'un da aralarında olduğu 8 sanık hakkında idam cezası verdi
AKPM'ye Kıbrıslı Rum Başkan
AKPM'ye Kıbrıslı Rum Başkan

İspanyol Pedro Agramunt'un istifasıyla boşalan AKPM başkanlığına Kıbrıs Rum kesiminden Kyriakides seçildi
Arakanlı Müslümanlara aşı kampanyası
Arakanlı Müslümanlara aşı kampanyası

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için dünyanın ikinci büyük kolera aşı kampanyası başlatıldı
Babu's Selame'nin kontrolü sivil idareye geçti
Babu's Selame'nin kontrolü sivil idareye geçti

Kilis'teki Öncüpınar sınır kapısının Suriye tarafında yer alan Babu's Selame, sivil idareye teslim edildi. Geçici Suriye Hükümeti Başkanı Ebu Hatab, "Suriye'nin kuzeyindeki diğer sınır kapılarını da teslim almak istiyoruz. Teslim aldığımız bu sınır kapısını uluslararası kriterlere göre yönetip işleteceğiz" dedi
Avrupa Konseyi'nden PKK'ya destek
Avrupa Konseyi'nden PKK'ya destek

Avrupa Konseyi çalışanlarının kullandığı araç parkı, PKK terör örgütü taraftarlarının propagandası için tahsis edildi
IMF Türkiye'nin büyüme tahminin yükseltti
IMF Türkiye'nin büyüme tahminin yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin büyüme beklentisini 2017 için yüzde 2,5'ten yüzde 5,1'e, 2018 için yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükseltti.
Tayland'da genel seçimler 2018'de
Tayland'da genel seçimler 2018'de

Tayland'da genel seçimlerin 2018 yılının kasım ayında düzenleneceği bildirildi.
İsviçre'de iki Tunuslu sığınmacıya terör gözaltısı
İsviçre'de iki Tunuslu sığınmacıya terör gözaltısı

İsviçre'de iki Tunuslu sığınmacı terör şüphesiyle gözaltına alındı
İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a Hizbullah eleştirisi
İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a Hizbullah eleştirisi

İsrail Savunma Bakanı Liberman, "Lübnan ordusu bağımsızlığını kaybederek Hizbullah'ın bir parçasına dönüştü" dedi
Havice'de gizlenen 40 DEAŞ militanı öldürüldü
Havice'de gizlenen 40 DEAŞ militanı öldürüldü

Haşdi Şabi'ye bağlı Türkmen gücü Kaim Alay Komutanı Kemal, ''Havice ilçesi ve bölgede yüzlerce DEAŞ militanının gizlendiğini tahmin ediyoruz'' dedi
Belçika'da kamu çalışanları greve gitti
Belçika'da kamu çalışanları greve gitti

Belçika'da grev nedeniyle ulaşım, okul, posta ve hastane hizmetleri aksıyor
Gazzeli kanser hastalarına İsrail engeli
Gazzeli kanser hastalarına İsrail engeli

Kadın Sağlığı Merkezi Müdürü Sabit, "İsrail, Gazze dışında tedavi olmak isteyen kadınların taleplerinin yüzde 62'sini reddetti" açıklaması yaptı
ABD'den Kuzey Kore gerilimini artıracak adım
ABD'den Kuzey Kore gerilimini artıracak adım

Amerikan donanmasının en güçlü görev grubu Kuzey Kore açıklarına gidiyor.
Japonya'da Fukuşima mağdurlarına tazminat kararı
Japonya'da Fukuşima mağdurlarına tazminat kararı

Mahkeme, yaklaşık 3 bin 800 mağdura 16,5 milyon lira tazminat ödenmesine karar verdi
Hama-İdlib hattında Esed-DEAŞ işbirliği
Hama-İdlib hattında Esed-DEAŞ işbirliği

Suriye'nin Hama ilindeki Esed rejimi güçleri, DEAŞ'ın yüzlerce militanı ile zırhlı aracına koridor açarak işbirliği yaptı

Haberler

Pentagon'dan Türkiye'ye İdlib desteği
Pentagon'dan Türkiye'ye İdlib desteği

Obüsler Reyhanlı sınırına konuşlandı
Obüsler Reyhanlı sınırına konuşlandı

Suriye sınırındaki duvarda sona gelindi
Suriye sınırındaki duvarda sona gelindi

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye'den ülkeye girmeye çalışan PKK'lı yakalandı
Suriye'den ülkeye girmeye çalışan PKK'lı yakalandı

Suriye'deki yabani hayvanların Türkiye'ye nakli sürüyor
Suriye'deki yabani hayvanların Türkiye'ye nakli sürüyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 