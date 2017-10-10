16:50, 10 Ekim 2017 Salı

Arakanlı Müslümanlara aşı kampanyası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için kolera aşsında dünyanın ikinci büyük kampanyası başlatıldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamada, Bangladeş Sağlık Bakanlığının öncülük ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile UNICEF'in desteklediği aşı kampanyası, Cox's Bazar kenti civarındaki Ukhiya ve Teknaf bölgelerinde bugün başladı.

Açıklamaya göre, Arakan'daki şiddeten kaçarak Bangladeş'e sığınan 520 bin civarındaki sığınmacının yaşadığı bölgede, 900 bin doz aşı 200 mobil aşı ekibine teslim edildi.

Bir hafta sürecek kampanyanın ilk etabında 1 yaş ve üzeri 650 bin sığınmacıya kolera aşısı yapılmasının planlandığı, 31 Ekim'de başlayacak ikinci etapta ise 1-5 yaşındaki 250 bin çocuğun ek koruma için ikinci defa aşı olacağı kaydedildi.

UNICEF Bangladeş Temsilcisi Edouard Beigbeder, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, koleranın kalabalık kamplarda ve hijyenik olmayan koşullarda yaşayan çocuklar için tehlikeli bir hastalık olduğunun altını çizerek, "Bu, 2016 Haiti'den sonra dünyadaki en büyük oral aşı kampanyası." dedi.

KOLERA'YA RASTLANMADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, şu ana kadar Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar arasında kolera vakasına rastlanılmadığı bilgisini paylaştı.

Bununla beraber, DSÖ geçtiğimiz hafta sığınmacıların kaldığı kamplar ve geçici yerleşim bölgelerinde 10 bin 292 ishal vakasının tespit edilerek tedavilerin gerçekleştirildiğini duyurdu. DSÖ, kamplarda olası kolera salgınına karşı uyarılarda bulunmaya devam ediyor.