17:15, 10 Ekim 2017 Salı

AKPM'ye Kıbrıslı Rum Başkan

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) başkanlığına Kıbrıs Rum kesiminden Stella Kyriakides seçildi.

Suriye'ye giderek Beşşar Esed ile görüştüğü ortaya çıkan ve bu nedenle gelen baskıların ardından istifa eden önceki başkan Pedro Agramunt'un yerine yeni başkanı belirlemek için AKPM Genel Kurulu'nda seçime gidildi.

AKPM başkanlığı için Kıbrıs Rum kesiminden Stella Kyriakides ve Litvanya'dan Emanuelis Zingeris'in aday olduğu seçimde, ilk iki turda adaylar mutlak çoğunluğu sağlayamadıkları için basit çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi ve 88'e karşı 132 ile en çok oyu alan Kyriakides başkan seçildi.

Üç ay için başkan seçilen Kyriakides, AKPM tarihinin otuzuncu, ilk Kıbrıslı Rum ve üçüncü kadın başkanı oldu.