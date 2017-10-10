Edirne'de 455 kaçak ve sığınmacı yakalandı

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Edirne'de, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri 48 saatte, merkeze bağlı Orhaniye, Yenikadın ve Bosnaköy köyleri ile Lalapaşa, Enez, Meriç ve İpsala ilçelerinde, Yunanistan ve Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçiş yapma hazırlığında olan Suriye, Pakistan, Afganistan, Somali, Eritre, Bangladeş, Libya, Fas ve Irak uyruklu 455 kaçak ve sığınmacı tespit etti.
Ekiplerce yakalanan kaçak ve sığınmacılar, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
TÜRSAK Vakfı'nca düzenlenen "14. Çocuk Filmleri Festivali", "Çünkü hayaller uçar, sınır tanımaz" sloganıyla minik sinemaseverlerle buluştu
2012 Polis Akademisi sınavı sorularını temin ederek sınavı kazandığı belirlenen ve 2015'te Akademi ile ilişikleri kesilen 36 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 455 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın, hafta sonu Irak'ın başkenti Bağdat'a ziyaret gerçekleştirebileceği öne sürüldü.
Antalya'nın Korkuteli İlçesi Savcısı Kadir Küçüköner silahlı saldırı sonucu yaralandı
Zabıt katibi ve mübaşirlik kadrolarına yapılacak alım için başvurular 13 Ekim'de başlayacak
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 11-15 Ekim 2017 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl düzenlenen Uluslararası Para Fonu(IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılmak üzere Washington'a gitti.
Ankara'da gar saldırısının yıl dönümünde düzenlenen gösteriye polis müdahale etti
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen mühendise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Mersin'in Mut ilçesinde yol yapımı sırasında fark edilmeden gömüldüğü iddia edilen ve üzerinde tarihi yazılar bulunan bir taş, şikayet üzerine çıkarıldı
HDP'nin tutuklu eş Genel başkanları ve milletvekilleri için açılan davada, AKİHK Nils Muiznieks, STK ARTICLE 19 ve HRW yaptıkları üçüncü taraf olarak müdahillik talepleri kabul edildi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, İstanbul ve Ankara'daki banliyo hatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aslan, banliyö hatlarının Ankara'da bu yıl, İstanbul'da ise 2018'de açılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in davetlisi olarak resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da bulunuyor.
Kent merkezi ve 3 ilçedeki bazı alanlar, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, ABD'nin Türkiye'de vize işlemlerini askıya alması hakkında, "Bu, Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı değildir. Yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınmasıdır." dedi.
Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.