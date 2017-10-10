17:24, 10 Ekim 2017 Salı

İhvan'ın önemli isimlerinden Abdulmaksud'a idam cezası





Kahire Ceza Mahkemesi, İhvan'ın önde gelen isimlerinden Abdulmaksud'un da aralarında olduğu 8 sanık hakkında idam cezası verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır'da şiddet olaylarına karışmak ve adam öldürmekle suçlanan darbe karşıtı 8 sanık hakkında idam kararı verildiği belirtildi. Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, "Helvan Polis Karakolu Baskını" davasında, biri firari 8 sanık hakkında idam cezası, 50 sanık hakkında ise müebbet (25 yıl) hapis cezasına hükmetti. İdam cezasına çarptırılanlar arasında Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen isimlerinden El-Muhammedi Abdulmaksud'un da yer aldığı bildirildi. Mahkeme aynı davada yargılanan diğer 7 sanık hakkında onar, 3 sanık hakkında ise beşer yıl hapis cezası verdi. Toplam 68 darbe karşıtının yargılandığı davada sanıklar, 2013'teki askeri darbe sürecinde Rabia Meydanı'nın boşaltılmasının ardından Helvan Polis Karakolu’nu basmak, şiddet çıkarmak ve adam öldürmekle suçlanıyordu. Mahkeme, 29 Temmuz’da, hakkında idam cezası verilen 8 sanığın dosyasının ülke müftüsüne sevk edilmesini kararlaştırmıştı. Mısır yasalarına göre, idam dosyaları karara bağlanmadan önce devlet müftüsüne sevk ediliyor. Müftünün görüşü alındıktan sonra mahkeme nihai kararını veriyor. Müftünün görüşüne istişare amaçlı başvuruluyor.

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