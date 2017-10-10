17:32, 10 Ekim 2017 Salı

Hollanda'da bomba paniği!





Hollanda'da bomba alarmı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hollanda'nın Limburg bölgesindeki Maastricht şehrinde bir okul, bomba alarmı sonrasında tahliye edildi. Yapılan ihbar sonrası boşaltılan okul sonrası eş zamanlı olarak Utrecht, Leeuwarden, Haren ve Eindhoven'daki okullarda da ihbarlar yapıldı. Bomba imha ekipleri harekete geçerken Okul müdürü Hans Boers, "Olayın soruşturması devam ediyor. Bomba ihbarının asılsız olduğu haberini aldık. Diğer okullarla bizim okulumuzdaki ihbarın bağlantılı olup olmadığını bilmiyoruz." açıklaması yaptı. Limburg Polisi Twitter adresinde, Maastricht'in Discus bölgesinde bir uluslararası okulun boşaltıldığını ve araştırmanın sürdüğünü belirtti. Limburg Polisi Twitter adresinde, Maastricht'in Discus bölgesinde bir uluslararası okulun boşaltıldığını ve araştırmanın sürdüğünü belirtti.

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