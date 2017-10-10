17:35, 10 Ekim 2017 Salı

Ankara merkezli 25 ilde operasyon





2012 Polis Akademisi sınavı sorularını temin ederek sınavı kazandığı belirlenen ve 2015'te Akademi ile ilişikleri kesilen 36 şüpheli gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2012 Polis Akademisi sınavı sorularını temin ederek sınavı kazandığı belirlenen ve 2015'te Akademi ile ilişikleri kesilen 36 şüpheli gözaltına alındı.

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