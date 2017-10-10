17:50, 10 Ekim 2017 Salı

"14. Çocuk Filmleri Festivali" başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfınca (TÜRSAK) düzenlenen "14. Çocuk Filmleri Festivali", "Çünkü hayaller uçar, sınır tanımaz" sloganıyla minik sinemaseverlerle buluştu.

Festivalin açılış programında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, TÜRSAK Vakfı'nın, festivali yıllardan beri yapmaya devam ettiğini belirterek, "Biz de onlara destek vermeye, yavrularımıza, çocuklarımıza güzel işler üretmeye gayret ediyoruz." dedi.

Demircan, çocukların hayallerinin "Çünkü hayaller uçar, sınır tanımaz" sloganında da belirtildiği gibi gerçekten hiçbir engel ve sınır tanımadığını işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnsanın iki varlığı var, biri ruhu biri de bedenidir. Ruhu ve bedeni yani hayalleri ve gerçekleri, kültürü ve sanatıdır. İnsan önce hayal ediyor, aklından kuruyor sonra da onu başarmaya çalışıyor. Kültür budur, yani önce akıl dünyamızda oluşuyor. Akıl dünyamızda şekillendirdiklerimizi, el becerisine çevirdiğinizde ise sanat ortaya çıkıyor. Ruh, beden ilişkisi, kültür, sanat ilişkisi anlamına geliyor. Sloganda da belirtildiği gibi yavrularımızın hayal kurması lazım çünkü önlerinde çok vakit var. İlerleyen yaşlarında bu hayallerini gerçekleştirecekler."

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da çocukların hayal dünyasının gelişmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ben çocukların güçlü bir dünyası oluşacağına ve burayla ilgili çok önemli yer tutacağına inanıyorum. Sizden bir şey istiyorum, sinemadan çıkınca defterlerinize izlediğiniz filmle ilgili 3 cümle yazınız. Sonra da hikayelerinizi Belediye Başkanımıza gönderiniz. Şüphesiz, yeni nesillerin inşası, yeni dünyanın anahtarını ve kapısını aralamaktan geçiyor." diye konuştu.

TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fehmi Yaşar ise 14. Çocuk Filmleri Festivali'nin bu sene Elazığ, Tunceli, Bingöl ve İstanbulda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sizin için bir şeyler yapmak bizim için çok kutsal ve ne kadar güzel bir görev, ne mutlu bize ki size bir çok hikayeleri getiriyor ve buluşturuyoruz. Sizden de bu hikayelere katılmanızı, kendi hikayelerinizi yazmanızı istiyoruz. Akşam evlerinize gittiğinizde, filmleri izledikten sonra sizlere dağıttığımız defterlere hem filmlerle ilgili düşüncelerinizi hem de kendi hikayelerinizi bu defterlere yazmanızı istiyorum. Siz yazın, bizde sizlerin hikayelerini yayınlayalım."

FESTİVAL

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Grand Pera, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle başlayan "14. Çocuk Filmleri Festivali" çerçevesinde, 10-12 Ekim tarihleri arasında çocuklar ücretsiz film seyretme imkanı bulacak.

Çocuklar filmlerin anlatımını "Masalcı Abla" ismiyle tanınan Fulya Aksular ve Sinem Yener Ekşioğlu'ndan dinlerken, Güner Koralı ve Rüzgar Koralı yöneticiliğinde, dünyanın ilk hareketli film oynatma tekniği olan "Stop Motion Atölyesi"ne dahil olacak.

Ayrıca festival kapsamında çocuklar, Posta Gazetesi Yazarı Derya Özel'in yöneticiliğinde teorik bilgi, dil bilgisi ve hayal gücüyle, kendi dünyalarını kağıtlara aktarmanın kapısını aralayarak "Yazarlık Atölyesi"ne katılma fırsatı yakalayacak.

Çocukların sinemayla tanışmasını sağlayarak sinema kültürü edinmelerinde ve erken yaşta sanat üretimi denemelerinde yol gösterici bir rol oynayan "14. Çocuk Filmleri Festivali", Mayıs ve Haziran aylarında Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de film gösterimleri ve etkinliklerle çocukları buluştururken, yüzlerce çocuğa sinemanın büyülü dünyasının kapılarını araladı.