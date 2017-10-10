Güncelleme: 18:40, 10 Ekim 2017 Salı

Hollanda'da 209 gün sonra koalisyon hükümeti kuruldu



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Hollanda'da kurulma hazırlıkları süren 4 partili koalisyonun üzerinde anlaştığı hükümet protokolü açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ortak basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulan koalisyon protokolüne göre, hükümet yatırımları öncelikle güvenlik, sağlık ve eğitime yapılacak. Mülteci konusunda kısıtlamalar ve sıkı yöntemler belirlenirken, mültecilerin oturma izni 5 yıldan 3 yıla düşürülecek. Süresiz oturma izni, gerektiği hallerde 2 yıl uzatıldıktan sonra verilecek. Ülkede oturma izni verilmeyen mülteciler en kısa zamanda sınır dışı edilecek. "Geleceğe güvenmek" sloganıyla açıklanan protokol, toplantıdan sonra, koalisyon hükümeti kurma çalışmalarını yürüten eski Başbakan Yardımcısı Gerrit Zalm tarafından Meclis Başkanı Khadija Arib'e sunuldu. Protokolün perşembe günü mecliste görüşülmesinin ardından, son genel seçimlerde en fazla oyu alan Demokrasi için Halk Partisinin (VVD) Lideri Mark Rutte'ye resmi olarak hükümeti kurma görevi verilmesi bekleniyor. Dört partiyle koalisyon hükümeti kurmanın kolay olmadığını belirten Rutte, geleceğe güvenle bakılması gerektiğini ve halkın güvenliği için fazladan bütçe ayrılacağını söyledi. Hollanda'da 4 partinin bakanlıkların dağılımı ve isimler üzerinde büyük oranda anlaşmaya vardığını bildiren siyasi yorumcular ise yeni kabinenin bu ay sonuna doğru resmen işbaşı yapabileceğini düşünüyor. ÜLKEDE 209 GÜNDÜR KURULAMAMIŞTI Hollanda'da 15 Mart 2017'deki genel seçimin ardından 209 gün süren yeni hükümeti kurma çalışmalarında üzerinde anlaşmaya varılan koalisyon protokolü taslağı, 4 partinin meclis gruplarında kabul edilmişti.

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