Hollanda'da 209 gün sonra koalisyon hükümeti kuruldu

Ortak basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulan koalisyon protokolüne göre, hükümet yatırımları öncelikle güvenlik, sağlık ve eğitime yapılacak.
Mülteci konusunda kısıtlamalar ve sıkı yöntemler belirlenirken, mültecilerin oturma izni 5 yıldan 3 yıla düşürülecek.
Süresiz oturma izni, gerektiği hallerde 2 yıl uzatıldıktan sonra verilecek. Ülkede oturma izni verilmeyen mülteciler en kısa zamanda sınır dışı edilecek.
"Geleceğe güvenmek" sloganıyla açıklanan protokol, toplantıdan sonra, koalisyon hükümeti kurma çalışmalarını yürüten eski Başbakan Yardımcısı Gerrit Zalm tarafından Meclis Başkanı Khadija Arib'e sunuldu.
Protokolün perşembe günü mecliste görüşülmesinin ardından, son genel seçimlerde en fazla oyu alan Demokrasi için Halk Partisinin (VVD) Lideri Mark Rutte'ye resmi olarak hükümeti kurma görevi verilmesi bekleniyor.
Dört partiyle koalisyon hükümeti kurmanın kolay olmadığını belirten Rutte, geleceğe güvenle bakılması gerektiğini ve halkın güvenliği için fazladan bütçe ayrılacağını söyledi.
Hollanda'da 4 partinin bakanlıkların dağılımı ve isimler üzerinde büyük oranda anlaşmaya vardığını bildiren siyasi yorumcular ise yeni kabinenin bu ay sonuna doğru resmen işbaşı yapabileceğini düşünüyor.
Hollanda'da 15 Mart 2017'deki genel seçimin ardından 209 gün süren yeni hükümeti kurma çalışmalarında üzerinde anlaşmaya varılan koalisyon protokolü taslağı, 4 partinin meclis gruplarında kabul edilmişti.
ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ın kendisi hakkında "moron" dediği iddialarıyla ilgili, "Bunun yalan haber olduğunu düşünüyorum. Ancak eğer dediyse bir IQ testi yapmamız gerekecek." dedi.
İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, "1 Ekim'deki referandum sonucuna göre Katalonya bağımsızlığa hak kazandı" dese de bağımsızlık ilan etmedi.
Irak Başbakanı İbadi, "Referandumu hiç kimseyle tartışmayacağız ve bu iptal edilmeden de müzakerelerde bulunmayacağız" dedi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel Katalonya hakkında açıklamalarda bulundu
Fransa'da, hükümetin sosyal haklarını aşındırdığını savunan yaklaşık 5,4 milyon memurun önemli bir kısmı 10 yıl sonra meydanlara indi.
Hollanda'da kurulma hazırlıkları süren 4 partili koalisyonun üzerinde anlaştığı hükümet protokolü açıklandı
Kahire Ceza Mahkemesi, İhvan'ın önde gelen isimlerinden Abdulmaksud'un da aralarında olduğu 8 sanık hakkında idam cezası verdi
İspanyol Pedro Agramunt'un istifasıyla boşalan AKPM başkanlığına Kıbrıs Rum kesiminden Kyriakides seçildi
Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için dünyanın ikinci büyük kolera aşı kampanyası başlatıldı
Kilis'teki Öncüpınar sınır kapısının Suriye tarafında yer alan Babu's Selame, sivil idareye teslim edildi. Geçici Suriye Hükümeti Başkanı Ebu Hatab, "Suriye'nin kuzeyindeki diğer sınır kapılarını da teslim almak istiyoruz. Teslim aldığımız bu sınır kapısını uluslararası kriterlere göre yönetip işleteceğiz" dedi
Avrupa Konseyi çalışanlarının kullandığı araç parkı, PKK terör örgütü taraftarlarının propagandası için tahsis edildi
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin büyüme beklentisini 2017 için yüzde 2,5'ten yüzde 5,1'e, 2018 için yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükseltti.
Tayland'da genel seçimlerin 2018 yılının kasım ayında düzenleneceği bildirildi.
İsviçre'de iki Tunuslu sığınmacı terör şüphesiyle gözaltına alındı
İsrail Savunma Bakanı Liberman, "Lübnan ordusu bağımsızlığını kaybederek Hizbullah'ın bir parçasına dönüştü" dedi