Fransa'da memurlar 10 yıl sonra meydanlara indi

Fransa'da, hükümetin sosyal haklarını aşındırdığını savunan yaklaşık 5,4 milyon memurun önemli bir kısmı 10 yıl sonra meydanlara indi.
Başkent Paris'te düzenlenen eyleme katılanlar Republique Meydanı'ndan Nation Meydanı'na kadar yürüdü. Eylemciler ellerinde "Sosyal darbeye hayır", "Kamu hizmetlerimizi yeniden mükemmelleştirelim" ve "Macron sosyal bölünmeyi derinleştiriyor" yazılı pankartlarla hükümet politikalarını protesto etti.
Eylem sırasında anarşist olarak kendilerini tanıtan ve siyah elbiseler giyen bir grup ile polisler arasında gergin anlar yaşandı.
Polislere şişe ve bazı patlayıcı maddeler atan göstericiler, caddeki iki bankanın tüm camlarını kırdı.
Ülkedeki bazı liselerde de öğrenciler okulların önüne barikatlar kurarak gösteriye destek verirken, Paris'in 11. bölgesindeki bir lisenin önünde bulunan bir çöp kutusu yakıldı.
Paris, Nantes, Lyon, Lille, Toulouse, Marsilya ve Strazburg başta olmak üzere birçok kentte 9 memur sendikasının çağrısıyla toplamda 70 gösteri düzenlediği bildirilirken, bu gösterilere polise göre 55 bin kişi, organizatörlere göre ise 400 bin kişi katıldı.
Hükümetin gelecek 5 yıl içinde 120 bin memuru işten çıkarma planını protesto eden memurlar, özellikle çalışma koşullarının ağırlaşmasından ve alım güçlerinin düşmesinden şikayet ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı da öğretmenlerin yaklaşık yüzde 17,5'inin grevde olduğunu açıklamıştı.
Memurların ülke çapındaki eylem kararı en son 10 yıl önce alınmıştı.
Fransa'da yapılan eylem ve grevler, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Grevler nedeniyle bazı kamu hizmetlerinde ve trafikte aksamalar yaşandı.
Özellikle metro ve havaalanı çalışanlarının greve önemli destek verdiği ve ülke genelindeki havaalanlarından uçuşların yüzde 30'unun iptal edildiği bildirilmişti.
Ülkedeki olağanüstü hal nedeniyle polisler de çalışma koşullarının ağırlaştığı gerekçesiyle daha önce zaman zaman eylemler yapmıştı.
Hükümetin normal yasama sürecini kullanmadan kanun hükmünde kararname yoluyla yaptığı çalışma yasası değişikliğini protesto eden işçiler de geçen aylarda üç büyük eylem düzenlemişti.
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Fransa'da, hükümetin sosyal haklarını aşındırdığını savunan yaklaşık 5,4 milyon memurun önemli bir kısmı 10 yıl sonra meydanlara indi.
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