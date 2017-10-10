İbadi: Referandum iptal edilmeden müzakere yok

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, tartışmalı bölgelerdeki güvenliği sağlama konusunun merkezi yönetimin yetkisi dahilinde olduğunu belirterek, bu bölgelerde bulunan Peşmerge güçlerini federal yönetim güçleriyle çarpışmamaya çağırdı.
Başbakan İbadi, başkent Bağdat'taki hükümet sarayında yaptığı basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumdan dolayı Bağdat ile diyalog çağrılarına ilişkin, "Herhangi bir diyalog Irak'ın birlik ve beraberliğiyle anayasaya saygı ve referandumun iptaline bağlıdır. Referandumu hiç kimseyle tartışmayacağız ve bu iptal edilmeden de müzakerelerde bulunmayacağız." dedi.
Son dönemde gündeme getirilen konfederasyon iddialarına dair ise İbadi, "Konfederasyon konusu anayasanın değiştirilmesi ve meclisin üçte birinin onayını gerektiren bir durumdur. Irak Kürdistan bölgesiyle ayrılık veya kesinti olmayacak." ifadesini kullandı.
İbadi, tartışmalı bölgelerdeki güvenliğin sağlanması meselesine de değinerek, "Tartışmalı bölgelerdeki güvenliği sağlamak merkezi yönetimin yetkisi dahilindedir. Bu bölgelerde bulunan Peşmerge güçlerine federal yönetim güçleriyle çarpışmama çağrısı yapıyorum. Irak'ın parçalanması girişimleri karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız." diye konuştu.
IKBY'deki cep telefonu operatörlerinin Bağdat'a taşınması konusuna ilişkin İbadi, "Cep telefonu operatörleri, federal yönetimin kararlarına uyacaklarını bildirdiler." ifadesini kullandı.
Petrol konusunda açıklamada bulunan Irak Başbakanı İbadi, Irak'taki petrolün tüm Irak halkının payı olduğunu vurgulayarak, "Tüm dünya liderleri, federal yönetimin ülke topraklarında kontrol sağlama görevini desteklediğini beyan etti."diye konuştu.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarla ilgili İbadi, "DEAŞ'ı her tarafta panik sarmış durumda. Güvenlik güçlerimiz eski rejim döneminde hiçbir askeri gücün gidemediği yerleri kurtardı. Daha önce sözünü verdiğimiz gibi bu yıl DEAŞ'ın Irak'ta sonu olacak." dedi.
İbadi, bir süre önce yaptığı Fransa ziyaretine de değinerek, Fransa'nın Irak'ın birliği ve egemenliğinin korunmasına önem verdiğini ifade etti. Fransız şirketlerin, Irak'ta yatırım yapmak istediğini kaydeden İbadi, bu şirketlere kolaylıklar sağlanacağını söyledi.
Irak Başbakanı, Irak terörle mücadele güçlerinin eğitimi için Fransa ile anlaşmayı onayladıklarını da sözlerine ekledi.
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