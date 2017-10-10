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Katalonya, bağımsızlık ilanını askıya aldı
Katalonya, bağımsızlık ilanını askıya aldı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, "1 Ekim'deki referandum sonucuna göre Katalonya bağımsızlığa hak kazandı" dese de bağımsızlık ilan etmedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlık ilanını askıya aldıklarını açıkladı. 

Katalonya yerel parlamentosu, Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu sonrası ilk kez toplandı. 

Katalan lider Puigdemont, bir saat gecikmeli yaptığı konuşmasında, "1 Ekim'deki referandum sonucuna göre Katalonya bağımsızlık hakkı kazandı." dedi. Beklentilerin aksine bağımsızlık ilanı yapmayan Puigdemont, "Katalonya'nın cumhuriyet yönetiminde bir devlet olması için halkın bana verdiği yetkiyi üstleniyorum. Ama İspanyol hükümeti ile diyalog kapısını açmak için bağımsızlık ilanını askıya alıyorum. İspanyol hükümetinden arabuluculuğu kabul etmesini istiyorum." diye konuştu.

"GERİLİMİ ARTIRACAK DEĞİL AZALTACAK MESAJLAR VERECEĞİM"

Katalonya'nın bir Avrupa sorunu olduğunu kaydeden Puigdemont, "Benden hiçbir zaman tehdit ve şantaj duymayacaksınız. Gerilimi artıracak değil azaltacak mesajlar vereceğim. Asla hepimiz aynı fikirde olmasak da birlikte yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Diktatör Franco'nun ölümünden sonra "İspanya'nın ekonomideki motorunun, modernleşmesinde ve istikrarındaki önemli faktörün Katalonya olduğunu" savunan Puigdemont, ancak merkezi hükümetin bu gerçeği görmezden geldiğini ileri sürdü. 

2010 yılında Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği yeni özerklik statüsüne vurgu yapan Katalonya Başkanı, "Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra İspanyol devleti parmağını bile kıpırdatmadı, Katalanlar hayatta kalmalarının tek garantisini kendi devletini kurmak olarak gördüler." açıklamasında bulundu. 

"İSPANYA VE İSPANYOLLARA KARŞI DEĞİLİZ"

İspanyol halkına da mesaj vermek istediğini söyleyen Puigdemont, şöyle konuştu: 

"İspanya ve İspanyol halkı ile iyi ilişkiler bizim arzumuz ve önceliğimiz. Biz suçlu, deli ya da darbeci değiliz. Oy kullanmak isteyen normal bir halkız. İspanya ve İspanyollara karşı değiliz. Tam tersine daha iyi anlaşmak istiyoruz. Bu zamana kadar ilişkilerin işlemediğini hepimiz gördük. Anayasanın ötesinde de bir demokrasi var. Bunu herkes görmeli." 

"AVRUPA'DA SANDIĞA GİDENLER İK KEZ SALDIRIYA UĞRADI" 

Katalonya Başkanı, "İlk defa Avrupa demokrasisinde bir seçim gününde sandık başına giden vatandaşlar polis saldırısına uğradı, psikolojik baskıya maruz kaldı, telefonları dinlendi." ifadelerini kullandı.



İlgili Konular katalonya ispanya
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