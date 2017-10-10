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00:34, 11 Ekim 2017 Çarşamba
Amerika
Güncelleme: 23:33, 10 Ekim 2017 Salı

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Trump'tan Tillerson'a yönelik 'IQ testi' açıklaması
Trump'tan Tillerson'a yönelik 'IQ testi' açıklaması

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ın kendisi hakkında "moron" dediği iddialarıyla ilgili, "Bunun yalan haber olduğunu düşünüyorum. Ancak eğer dediyse bir IQ testi yapmamız gerekecek." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kendisi hakkında "moron" dediği iddialarına ilişkin, "Bunun yalan haber olduğunu düşünüyorum. Ancak eğer dediyse bir IQ testi yapmamız gerekecek. O zaman kimin kazanacağını görürsünüz." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Amerikan Forbes dergisine verdiği mülakatta, Bakan Tillerson'la aralarındaki ilişkiyi değerlendirdi.

Rex Tillerson'ın kendisi için "moron" dediği şeklindeki iddiaları yanıtlayan Donald Trump, "Bunun yalan haber olduğunu düşünüyorum. Ancak eğer dediyse bir IQ testi yapmamız gerekecek. O zaman kimin kazanacağını görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Amerikan medyası, Trump'ın kendi kabinesindeki bir bakana IQ testi önerisinde bulunmasına geniş yer ayırarak, söz konusu önerinin "ikili arasındaki ilişkinin çok kötü olduğunun bir göstergesi" olduğu şeklinde yorumladı.

Öte yandan Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile görüşmesinde de basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yantladı.

Başkan Trump, "IQ testi açıklamasıyla Tillerson'ın altını mı oyuyorsunuz" şeklindeki soruya, "Hayır, kimsenin altını oymuyorum. İnsanların altını oymayı doğru bulmam." diye cevap verdi.

Trump, "Bakan Tillerson'a hala güveniyor musunuz" sorusunu ise "Evet" şeklinde yanıtladı.

Aynı görüşmede Donald Trump, dış politikayla ilgili de değerlendirme yaparak, "Tam bir dağınıklık miras aldım, ama şimdi bunları düzeltiyorum." yorumunda bulundu.



İlgili Konular trump Tillerson ABD
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Amerika Haberleri
Trump'tan Tillerson'a yönelik 'IQ testi' açıklaması
Trump'tan Tillerson'a yönelik 'IQ testi' açıklaması

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ın kendisi hakkında "moron" dediği iddialarıyla ilgili, "Bunun yalan haber olduğunu düşünüyorum. Ancak eğer dediyse bir IQ testi yapmamız gerekecek." dedi.
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