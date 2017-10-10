Danimarka, Ortaköy katliamı şüphelisi Asparov’u saldı

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Ortaköy saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'a silah ve mühimmat temin ettiği iddia edilen İbrahimjon Asparov, temmuzdan bu yana tutuklu bulunduğu Danimarka'da serbest bırakıldı.
Güneydoğu Jutland Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, 20 Temmuz’dan bu yana Danimarka’da tutuklu bulunan Asparov’un serbest bırakıldığını duyurdu.
Güneydoğu Jutland Polisi, Kraliyet Savcısının, Türkiye’nin Asparov’un iadesine yönelik talebini olumsuz yanıtladığını bildirdi.
Özbek asıllı 42 yaşındaki İbrahimjon Asparov’un, Türkiye’nin iade talebi doğrultusunda tutuklu kaldığı, Asparov’a yönelik Danimarka tarafından herhangi bir suç atfedilmediği kaydedildi.
Güneydoğu Jutland Polisi, İbrahimjon Asparov’un, Ortaköy'deki eğlence kulübü Reina'ya yılbaşı gecesi saldıran DAEŞ’li terörist Abdulkadir Masharipov’a silah ve mühimmat temin etmekten dolayı suçlandığını ve soruşturmanın halen devam ettiğini bildirdi.
Türkiye'nin talebi üzerine ilk olarak Danimarka Polis İstihbarat Teşkilatı'nın (PET) devreye girmesiyle 29 Haziran'da Güneydoğu Jutland polisi tarafından gözaltına alınan İbrahimjon Asparov, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Vejle kentinde yaşadığı belirtilen 42 yaşındaki İbrahimjon Asparov, Türkiye’nin talebi üzerine geçen temmuzda ikinci defa gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınmasının ardından 20 Temmuz’da hakim karşısına çıkartılan Özbek asıllı şüphelinin 4 hafta tutuklu kalmasına hükmedilmişti.
Geçen 4 haftanın ardından ağustosta Kolding Şehir Mahkemesi’nde zanlının Türkiye’ye iadesine ilişkin görülen ikinci duruşmaya zanlı Asparov ile avukatı video konferans yoluyla katılmıştı.
Hakim, şüphelinin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 13 Eylül’e ertelemiş, ve eylül ayındaki duruşmada ise şüpheli Asparov’un tutukluluk süresi 4 hafta daha uzatılmıştı.
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Ortaköysaldırganı Abdulkadir Masharipov’a silah ve mühimmat temin etmekle suçlanan İbrahimjon Asparov, Danimarka'da serbest bırakıldı.
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