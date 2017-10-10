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04:04, 11 Ekim 2017 Çarşamba
Amerika
Güncelleme: 01:47, 11 Ekim 2017 Çarşamba

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ABD Lübnan'a iki savaş uçağı hibe etti
ABD Lübnan'a iki savaş uçağı hibe etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), askeri yardım paketi kapsamında Lübnan'a iki savaş uçağı hibe ettiği belirtildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), askeri yardım paketi kapsamındaLübnan'a iki savaş uçağı hibe ettiği belirtildi.

Yerel basınında yer alan haberlere göre, ABD tarafından hibe edilen iki adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı, ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'nde bulunan Hamat Askeri Havaalanında Lübnan ordusu yetkililerine teslim edildi.

ABD ile Lübnan ordusu arasında devam eden askeri yardım anlaşması kapsamında geçen mart ayında Lübnanlı 12 pilot ve 20 bakım işçisi, ABD'nin Georgia eyaletindeki Moody Askeri Hava Üssü'nde eğitim almaya başlamıştı.

Söz konusu iki uçağın tesliminin, bu eğitimlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Teslim alınan uçaklarda bir çift 50 kalibre makinalı silah, 70 milimetrelik roketleri ateşleme düzeneği ve lazerli silah sistemi olduğu bildirildi.

Lübnan ordusu tarafından bugün fotoğrafları yayınlanan iki savaş uçağına ilaveten, önümüzdeki 12 ay içerisinde ABD'nin 4 savaş uçağı daha vereceği aktarıldı.

LÜBNAN, ABD'DEN EN FAZLA ASKERİ YARDIM ALAN BEŞİNCİ ÜLKE

Lübnan ordusuna en fazla askeri yardım yapan ülkelerin başında ABD geliyor.

Son olarak 5 Mayıs'ta 800 ağır makinalı silah ve 320 mürettebat silahı, 14 Ağustos'ta ise uzun menzil silahı olan 8 adet M2 Bradley askeri personel taşıma aracı, 10 cephane taşıma aracı ve çok sayıda mühimmat, ABD tarafından Lübnanlı yetkililere teslim edilmişti.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Elizabeth Richard, geçen aylarda yaptığı bir konuşmada, "ABD'nin 2016 yılında 220 milyon dolar değerinde silah ve askeri malzeme yardımı yaptığı Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke konumuna geldi." ifadelerini kullanmıştı.

ABD SİLAHLARI "HiİZBULLAH'IN ELİNE GEÇİYOR" İDDİASI

İsrail'de yayımlanan "Haaretz" gazetesinde geçen sene yer alan bir habere göre, İsrailli bir askeri yetkili "ABD tarafından Lübnan ordusuna verilen silahları, Hizbullah örgütünün Suriye'de kullandığını ispatlayan delilleri ABD yönetimine sunduklarını" söylemişti.

Söz konusu İsrailli yetkili, sunulan delillerin "Hizbullah askerlerinin Suriye'de ABD yapımı silahları kullanırken çekilmiş fotoğrafları da içerdiğini" belirtmişti.



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