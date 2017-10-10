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04:04, 11 Ekim 2017 Çarşamba
Ortadoğu
Güncelleme: 02:50, 11 Ekim 2017 Çarşamba

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İran’dan 'nükleer anlaşma' açıklaması
İran’dan 'nükleer anlaşma' açıklaması

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, "Bir şeyi açıklıkla belirtmek isterim ki anlaşmanın bozulmasını istemiyoruz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, 2015’te Birleşmiş Milletler(BM) daimi üyeleri (P5+1) ve AB ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmanın bozulmasını istemediklerini söyledi.

Salihi, başkent Roma'da düzenlenen ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunun kuruluşunun 60. yıldönümü dolayısıyla silahsızlanma, nükleer silahların azaltılması, güvenlik ve bilimsel iş birliği konularının ele alındığı Edoardo Amaldi Konferansı'nda konuştu.

Salihi, nükleer anlaşma ve ABD'nin anlaşmaya yönelik açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer anlaşmanın önemine dikkati çeken Salihi, "Bir şeyi açıklıkla belirtmek isterim ki anlaşmanın bozulmasını istemiyoruz." dedi.

Salihi, anlaşmadan çekilmeyi dile getiren ABD yönetimini uyararak, "ABD’nin bu anlaşmadan çekilmesinin, İran devlet politikaları üzerinde ciddi etkileri olacaktır. Bu anlaşmanın bozulması ABD’nin uluslararası boyuttaki güvenilirliğini zayıflatacaktır. Aklıselim ve sağduyunun bu dönemsel gelişmelerin üstesinden gelmesini umut edelim." ifadelerini kullandı.

Konferansın dünkü açılış oturumuna katılan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Yukiya Amano, İran’ın nükleer anlaşmanın taahhütlerine uyduğunu belirtirken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de bu anlaşmayı herkesin koruması gerektiğini söylemişti.



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Ortadoğu Haberleri
İran dan 'nükleer anlaşma' açıklaması
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