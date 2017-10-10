Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
04:04, 11 Ekim 2017 Çarşamba
Güncel
Güncelleme: 01:14, 11 Ekim 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kanal İstanbul' için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kanal İstanbul' için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul dediğimiz, bu benim bir hayalim, hülyamdır. İnşallah bunun da büyük ihtimalle bu yıl sonu veya 2018 başı gibi temelini atacağız." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Hyatt Otel'de düzenlenen "Türkiye-Sırbistan İş Forumu"nda konuştu.

Başbakan olarak, yedi yıl önce geldiği Sırbistan'ı bu kez cumhurbaşkanı olarak ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, samimi misafirperverliği için Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, Balkanlar'daki barış ve istikrarın kilit ülkesi, aynı zamanda dost olarak gördükleri Sırbistan ile ikili ilişkileri her alanda geliştirme konusunda gereken karşılıklı iradenin mevcut bulunduğunu söyledi.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Erdoğan, Türkiye'nin yıllar yılı devletçilik mantığıyla maalesef tıkandığını, kendilerinin devletçiliği bir kenara koyduklarını, "özelleştirme" dediklerini ve kendilerinden önceki tıkanmışlığın önünü açtıklarını vurguladı.

Diğer tüm alanlarda da benzer yatırımların sürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, "Ayrıca İstanbul Boğazı'na paralel yeni bir kanal açılması başta olmak üzere ki 'Kanal İstanbul' dediğimiz, bu benim bir hayalim, hülyamdır. İnşallah bunun da büyük ihtimalle bu yıl sonu veya 2018 başı gibi temelini atacağız." dedi.



İlgili Konular cumhurbaşkanı erdoğan Kanal İstanbul
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kanal İstanbul' için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kanal İstanbul' için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul dediğimiz, bu benim bir hayalim, hülyamdır. İnşallah bunun da büyük ihtimalle bu yıl sonu veya 2018 başı gibi temelini atacağız." dedi.
İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın birinci bölümü kabul edildi
İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın birinci bölümü kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın birinci bölümü kabul edildi.
quot 14 Çocuk Filmleri Festivali quot başladı
"14. Çocuk Filmleri Festivali" başladı

TÜRSAK Vakfı'nca düzenlenen "14. Çocuk Filmleri Festivali", "Çünkü hayaller uçar, sınır tanımaz" sloganıyla minik sinemaseverlerle buluştu
Ankara merkezli 25 ilde operasyon
Ankara merkezli 25 ilde operasyon

2012 Polis Akademisi sınavı sorularını temin ederek sınavı kazandığı belirlenen ve 2015'te Akademi ile ilişikleri kesilen 36 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de 455 kaçak ve sığınmacı yakalandı
Edirne'de 455 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 455 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Başbakan Bağdat'a gidebilir
Başbakan Bağdat'a gidebilir

Başbakan Binali Yıldırım'ın, hafta sonu Irak'ın başkenti Bağdat'a ziyaret gerçekleştirebileceği öne sürüldü.
Cumhuriyet savcısına makamında silahlı saldırı
Cumhuriyet savcısına makamında silahlı saldırı

Antalya'nın Korkuteli İlçesi Savcısı Kadir Küçüköner silahlı saldırı sonucu yaralandı
Adalet Bakanlığı 2 bin 500 personel alacak
Adalet Bakanlığı 2 bin 500 personel alacak

Zabıt katibi ve mübaşirlik kadrolarına yapılacak alım için başvurular 13 Ekim'de başlayacak
Mehmet Şimşek ABD'ye gidiyor
Mehmet Şimşek ABD'ye gidiyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 11-15 Ekim 2017 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl düzenlenen Uluslararası Para Fonu(IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılmak üzere Washington'a gitti.
Ankara Gar saldırısının yıldönümünde gösteri
Ankara Gar saldırısının yıldönümünde gösteri

Ankara'da gar saldırısının yıl dönümünde düzenlenen gösteriye polis müdahale etti
FETÖ sanığı mühendise hapis cezası
FETÖ sanığı mühendise hapis cezası

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen mühendise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Tarihi taş şikayet üzerine yolun altından çıkarıldı
Tarihi taş şikayet üzerine yolun altından çıkarıldı

Mersin'in Mut ilçesinde yol yapımı sırasında fark edilmeden gömüldüğü iddia edilen ve üzerinde tarihi yazılar bulunan bir taş, şikayet üzerine çıkarıldı
İnsan Hakları İzleme Örgütü HDP davasına müdahil oldu
İnsan Hakları İzleme Örgütü, HDP davasına müdahil oldu

HDP'nin tutuklu eş Genel başkanları ve milletvekilleri için açılan davada, AKİHK Nils Muiznieks, STK ARTICLE 19 ve HRW yaptıkları üçüncü taraf olarak müdahillik talepleri kabul edildi
Banliyö hatlarının açılış tarihi belli oldu
Banliyö hatlarının açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, İstanbul ve Ankara'daki banliyo hatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aslan, banliyö hatlarının Ankara'da bu yıl, İstanbul'da ise 2018'de açılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in davetlisi olarak resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da bulunuyor.
Hakkari'de quot özel güvenlik bölgesi quot uygulaması
Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Kent merkezi ve 3 ilçedeki bazı alanlar, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Haberler

"Kanal İstanbul"da imzalar atıldı
quot Kanal İstanbul quot da imzalar atıldı

Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Kanal İstanbul'un hafriyatından adalar yapılacak
Kanal İstanbul'un hafriyatından adalar yapılacak

Kanal İstanbul Projesinde son aşamaya gelindi
Kanal İstanbul Projesinde son aşamaya gelindi

Erdoğan: Kanal İstanbul'u yapacağız
Erdoğan Kanal İstanbul'u yapacağız

Şanlıurfa'ya 'İstiklal Madalyası' verilecek
Şanlıurfa'ya 'İstiklal Madalyası' verilecek

Kanal İstanbul’un kanun tasarısı Başbakanlık’ta
Kanal İstanbul un kanun tasarısı Başbakanlık ta

Kanal İstanbul için 5 güzergah üzerinde çalışılıyor
Kanal İstanbul için 5 güzergah üzerinde çalışılıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 