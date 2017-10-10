Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kanal İstanbul' için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Hyatt Otel'de düzenlenen "Türkiye-Sırbistan İş Forumu"nda konuştu.
Başbakan olarak, yedi yıl önce geldiği Sırbistan'ı bu kez cumhurbaşkanı olarak ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, samimi misafirperverliği için Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkürlerini iletti.
Erdoğan, Balkanlar'daki barış ve istikrarın kilit ülkesi, aynı zamanda dost olarak gördükleri Sırbistan ile ikili ilişkileri her alanda geliştirme konusunda gereken karşılıklı iradenin mevcut bulunduğunu söyledi.
Erdoğan, Türkiye'nin yıllar yılı devletçilik mantığıyla maalesef tıkandığını, kendilerinin devletçiliği bir kenara koyduklarını, "özelleştirme" dediklerini ve kendilerinden önceki tıkanmışlığın önünü açtıklarını vurguladı.
Diğer tüm alanlarda da benzer yatırımların sürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, "Ayrıca İstanbul Boğazı'na paralel yeni bir kanal açılması başta olmak üzere ki 'Kanal İstanbul' dediğimiz, bu benim bir hayalim, hülyamdır. İnşallah bunun da büyük ihtimalle bu yıl sonu veya 2018 başı gibi temelini atacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul dediğimiz, bu benim bir hayalim, hülyamdır. İnşallah bunun da büyük ihtimalle bu yıl sonu veya 2018 başı gibi temelini atacağız." dedi.
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