Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Ekim 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in katılımıyla Sancak bölgesi belediye başkanlarıyla görüşecek ve anlaşmaların imza törenine iştirak edecek.
- Novi Pazar Büyükşehir Belediyesi önünde halka hitap edecek Erdoğan, Belediye Başkanı Nihat Bisevac'ın iki cumhurbaşkanı onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.
- Erdoğan, Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi’ne ziyarette bulunacak ve Konsey Başkanı Süleyman Ugljanin'i kabul edecek.
(Sırbistan)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Valiler Toplantısı ile Wow Hotel'de MÜSİAD "Vizyoner 2017 Programı"nın gala yemeğine iştirak edecek.
(Ankara/13.00/İstanbul/19.00)
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İnönü Üniversitesi akademik açılışına katılacak, Etnoğrafya Müzesi'nin açılışını yapacak, Eski Cezaevi Müzesi'nin temelini atacak.
- Tüfenkci ve Kurtulmuş, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi Kültürevinin açılışını gerçekleştirecek, Fotoğraf Müzesini gezecek, sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarlarla yemekli toplantı yapacak.
(Malatya/11.00-17.30)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, 81 il valisinin katılımıyla Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde "Valiler Buluşması" düzenlenecek.
(Ankara/10.00)
3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katılacak.
(Ağrı/15.30)
4- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları toplantısına katılacak, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir araya gelecek.
(Gürcistan)
5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Numune Hastanesinde tedavi gören Nuriye Gülmen'i ziyaret edecek.
(Ankara10.30)
6- TBMM'den
- Genel Kurulda, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının görüşmeleri sürdürülecek.
(TBMM/14.00/13.00)
EKONOMİ
1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında Washinton'da temaslarda bulunacak.
(Washington)
2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, teknokent açılışı yapacak, Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Vestel High End&Merkez Fabrikası'na ziyarette bulunacak, Celal Bayar Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katılacak.
(Manisa/11.00-16.00)
3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 8. Türkiye Enerji Zirvesi ile MÜSİAD Vizyoner'17 Zirvesi'ne iştirak edecek.
(Antalya/09.00/İstanbul/14.00)
4- TÜİK, ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Endonezya’da faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla çalışma yemeğinde bir araya gelecek.
(Cakarta)
2- ABD ile Türkiye arasında vizelerin askıya alınmasının yansımaları izleniyor.
(Washington/Ankara)
3- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(Erbil)
4- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.
(Myanmar)
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
KÜLTÜR SANAT
1- Ünlü ressam Devrim Erbil’in "İstanbul- Şiirsel Bir Yorum" resim sergisi Beyoğlu’nda sanatseverlerle buluşacak.
(İstanbul/18.00)
2- Tenor Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğini yaptığı Limak Flarmoni Orkestrası, şef Rengim Gökmen yönetiminde Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alacak.
(İstanbul/21.00)
3- Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezel, "ZUBİZU Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında sahne alacak.
(İstanbul/21.00)
4- Orhan Gencebay, Medicana International İstanbul Hastanesinde, Yaşam Dergisi ile ortak düzenlenen "Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar" etkinliğine konuk olacak.
(İstanbul/18.30)
SPOR
1- 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ikinci gününde 206 kilometrelik Kumluca-Fethiye etabı koşulacak.
(Antalya/11.30)
2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan-Sidigas Avellino ve Dinamo Sassari-Pınar Karşıyaka maçları oynanacak.
(İstanbul/19.30/Sassari/21.30)
3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Galatasaray-Bayern Münih ve Levallois Metropolitans-Darüşşafaka karşılaşmaları yapılacak.
(İstanbul/20.00/Levallois/21.45)
4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ilk haftasında Sopron-Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi-Famila Schio ve Fenerbahçe-Nadezhda maçları oynanacak.
(Sopron/19.00/İstanbul/19.30/20.00)
5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanşında Khimik-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Tartu-Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşmaları yapılacak.
(Yuzhne/18.00/Tartu/19.00)
6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Mersin Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın Good Angels Kösice takımını konuk edecek.
(Mersin/18.30)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig 4. hafta maçında Nilüfer Belediyespor ile Beşiktaş Mogaz karşılaşacak.
(Bursa/17.00)
8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta erteleme maçları oynanacak.
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Valiler Toplantısı ile Wow Hotel'de MÜSİAD "Vizyoner 2017 Programı"nın gala yemeğine iştirak edecek.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Zurab Pataradze ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna’ya giderek Poroşenko ile birlikte Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na başkanlık edecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Kerkük Sevdalıları ile Buluşma" programına katılacak.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun yansımaları izleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'a giderek, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek.
10. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin açılışı Grand Pera'da gerçekleştirilecek.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran'da resmi temaslarda bulunuyor.
26. Dönem 3. Yasama Yılı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10 Muharrem İftarı'na iştirak edecek. Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. AB devlet ve hükümet başkanları, dönem başkanı Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenecek “Dijital Zirve”de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi törenle karşılayacak.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret edecek, yapılan yardım çalışmalarını inceleyecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılacak