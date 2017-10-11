09:28, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Ekim 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in katılımıyla Sancak bölgesi belediye başkanlarıyla görüşecek ve anlaşmaların imza törenine iştirak edecek.

- Novi Pazar Büyükşehir Belediyesi önünde halka hitap edecek Erdoğan, Belediye Başkanı Nihat Bisevac'ın iki cumhurbaşkanı onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

- Erdoğan, Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi’ne ziyarette bulunacak ve Konsey Başkanı Süleyman Ugljanin'i kabul edecek.

(Sırbistan)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Valiler Toplantısı ile Wow Hotel'de MÜSİAD "Vizyoner 2017 Programı"nın gala yemeğine iştirak edecek.

(Ankara/13.00/İstanbul/19.00)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İnönü Üniversitesi akademik açılışına katılacak, Etnoğrafya Müzesi'nin açılışını yapacak, Eski Cezaevi Müzesi'nin temelini atacak.

- Tüfenkci ve Kurtulmuş, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi Kültürevinin açılışını gerçekleştirecek, Fotoğraf Müzesini gezecek, sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarlarla yemekli toplantı yapacak.

(Malatya/11.00-17.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, 81 il valisinin katılımıyla Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde "Valiler Buluşması" düzenlenecek.

(Ankara/10.00)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katılacak.

(Ağrı/15.30)

4- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları toplantısına katılacak, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir araya gelecek.

(Gürcistan)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Numune Hastanesinde tedavi gören Nuriye Gülmen'i ziyaret edecek.

(Ankara10.30)

6- TBMM'den

- Genel Kurulda, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının görüşmeleri sürdürülecek.

(TBMM/14.00/13.00)

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında Washinton'da temaslarda bulunacak.

(Washington)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, teknokent açılışı yapacak, Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Vestel High End&Merkez Fabrikası'na ziyarette bulunacak, Celal Bayar Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katılacak.

(Manisa/11.00-16.00)

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 8. Türkiye Enerji Zirvesi ile MÜSİAD Vizyoner'17 Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Antalya/09.00/İstanbul/14.00)

4- TÜİK, ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Endonezya’da faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

(Cakarta)

2- ABD ile Türkiye arasında vizelerin askıya alınmasının yansımaları izleniyor.

(Washington/Ankara)

3- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Erbil)

4- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.

(Myanmar)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

KÜLTÜR SANAT

1- Ünlü ressam Devrim Erbil’in "İstanbul- Şiirsel Bir Yorum" resim sergisi Beyoğlu’nda sanatseverlerle buluşacak.

(İstanbul/18.00)

2- Tenor Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğini yaptığı Limak Flarmoni Orkestrası, şef Rengim Gökmen yönetiminde Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alacak.

(İstanbul/21.00)

3- Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezel, "ZUBİZU Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında sahne alacak.

(İstanbul/21.00)

4- Orhan Gencebay, Medicana International İstanbul Hastanesinde, Yaşam Dergisi ile ortak düzenlenen "Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar" etkinliğine konuk olacak.

(İstanbul/18.30)

SPOR

1- 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ikinci gününde 206 kilometrelik Kumluca-Fethiye etabı koşulacak.

(Antalya/11.30)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan-Sidigas Avellino ve Dinamo Sassari-Pınar Karşıyaka maçları oynanacak.

(İstanbul/19.30/Sassari/21.30)

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Galatasaray-Bayern Münih ve Levallois Metropolitans-Darüşşafaka karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/20.00/Levallois/21.45)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ilk haftasında Sopron-Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi-Famila Schio ve Fenerbahçe-Nadezhda maçları oynanacak.

(Sopron/19.00/İstanbul/19.30/20.00)

5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanşında Khimik-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Tartu-Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşmaları yapılacak.

(Yuzhne/18.00/Tartu/19.00)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Mersin Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın Good Angels Kösice takımını konuk edecek.

(Mersin/18.30)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig 4. hafta maçında Nilüfer Belediyespor ile Beşiktaş Mogaz karşılaşacak.

(Bursa/17.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta erteleme maçları oynanacak.