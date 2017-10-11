09:41, 11 Ekim 2017 Çarşamba

İsrail'den Filistin köyüne 'ezan yasağı'



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İsrail'in Batı Şeria'nın güneyindeki bir köyde, "Yahudi işgacilerin rahatsız olduğu gerekçesiyle" camiden hoparlörlerle ezan okunması yasaklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail'in Batı Şeria'nın güneyindeki bir köyde, "Yahudi işgalcilerin rahatsız olduğu gerekçesiyle" camiden hoparlörlerle ezan okunmasını yasakladığı bildirildi. El-Halil'in güneyindeki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratib el-Cebur, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin el-Halil'in güneyindeki Musafir Yatta bölgesindeki Et-Tuvani köyüne baskın düzenleyerek, "şifahen" köy camisinden hoparlörlerle ezan okunmasını yasakladıklarını bildirdiklerini söyledi. İsrail askerlerinin, yasağa uyulmadığı takdirde köye ikinci kez baskın düzenleme tehdidinde bulunduklarını ifade eden Cebur, Et-Tuvani köyünün, Ma'on Yahudi işgal birimine yakınlığı nedeniyle İsrail askerleri ile işgalcilerin provakasyonlarına maruz kaldığını kaydetti. Musafir Yatta bölgesi "C" bölgesinde yer alıyor. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı. İsrail yönetimi Filistinlilerin C bölgesinde inşaat yapmasını neredeyse imkansız kılıyor. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te 200 bini aşkın, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi işgalci bulunuyor. Uluslararası toplum, İsrail'in işgalindeki bu topraklarda bulunan Yahudi işgal birimlerini yasa dışı kabul ediyor.

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