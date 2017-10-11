09:59, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Erdoğan: Kırım Tatarlarına desteğimiz devam edecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Milli Lideri, Ukrayna Milletvekili, Ukrayna Cumhurbaşkanının Kırım Tatar Halkından Sorumlu Yetkilisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi(KTMM) üyeleri ve Kırım Tatar toplumu temsilcileriyle 9 Ekim tarihinde bir araya geldi.

Pazartesi günü yapılan görüşmede Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da yaşanan durum ele alındı.

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu işgal edilen yarımadada yaşanan son olayları ve Eylül ayında KTMM Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov hakkında alınan mahkumiyet kararlarını anlattı.



Bunun dışında sürekli Rusya’dan getirilen nüfusla doldurulan işgal edilen yarımadanın demografik durumu hakkında bilgi verildi. QHA'da yer alan habere göre, Rusya Kırım’ı işgal ettiğinden beri yarımadaya 500 bine yakın insan yerleştirdi. Bunların çoğunu askerler ve Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet veren şirketlerde çalışan insanlar oluşturuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna toprak bütünlüğünü desteklediğini ve Kırım Tatarlarına destek vermeye devam edeceğini bir kere daha teyit etti.

TÜRKİYE'DEN CAMİ VE KONUT

Görüşmede, Türkiye’nin yakın zamanda hayata geçirmeyi planlanan projelerin arasında Kiev’de cami inşaatı ve Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde Kırım’ı terk etmek zorunda kalan iç sığınmacılar için konut inşaatı olduğu dile getirildi. Ayrıca Türkiye’nin, öncelikli olarak eğitim kurumları, sanat toplulukları ve benzer sosyal, insani ve eğitim programlarını destekleyeceği ifade edildi.





