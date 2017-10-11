İspanya'dan Katalonya'ya karşı yeni önlem hazırlığı

İspanya hükümeti, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un "askıya alınan bağımsızlık ilanı" açıklamasına karşı yeni önlemler alacağını açıkladı.
Katalonya yerel parlametosunda bağımsızlık yanlısı yeni girişimlerden sonra İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri Pedro Sanchez ile Başbakanlık konutunda toplantı yaptı. Konuyla ilgili basına bilgi veren Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, Katalonya krizinden dolayı Bakanlar Kurulunun yarın sabah olağanüstü toplanacağını duyurdu.
Santamaria, "Ne Sayın Puigdemont ne de hiç kimse olmayan bir yasanın sonuçlarını dayatabilir. Ne 1 Ekim'de bir referandum oldu ne de Katalan halkının çoğunluğu bağımsız bir devlet istiyor. Bugün Sayın Puigdemont, kendi özerk yönetimini, tarihinin en büyük belirsizliğine atmıştır." dedi.
Bu arada Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine öncülük eden iktidardaki "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakı ile ona dışarıdan destek veren aşırı sol görüşlü Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinden toplam 72 milletvekili, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont tarafından "askıya alındığı" açıklanan "bağımsızlık ilanının" altına imza attı. Bağımsızlık yanlısı Katalanların yaşadığı hayal kırıklığını azaltmak ve uluslararası topluma Katalonya'nın bağımsızlık iddiasının devam ettiğini göstermek için imzalanan bağımsızlık ilanının girişinde "Bağımsız, egemen, demokratik, sosyal ve hukuk devleti olarak Katalonya Cumhuriyeti'ni kuruyoruz." ifadesi yer aldı.
İmzaladıkları bağımsızlık ilanının hiçbir değeri olmadığını kaydeden CUP milletvekilleri, parlamentodan ayrılırken gazetecilere yaptıkları açıklamada, Katalonya'nın bağımsızlığıyla ilgili İspanyol hükümeti ile diyaloğa başlaması için Puigdemont'a bir ay süre verdiklerini söyledi.
Şu anda hiçbir geçerliliği olmayan söz konusu bağımsızlık ilanı, İspanyol devletinin başlatacağı olası bir hukuki süreçte tek sorumlunun Katalonya Başkanı Puigdemont olarak gösterilmemesi için bağımsızlık sürecine destek veren 72 milletvekili tarafından imzalandı.
Öte yandan Puigdemont'un bağımsızlık ilan edememesinin ardındaki gerekçenin Avrupa Birliğinden (AB) gelen baskı olduğu iddia edildi.
AA muhabirinin Junts pel Si partisi kaynaklarından aldığı bilgilerde, "AB'den gelen telefonlar susmadı. Puigdemont, bizim için çok yumuşak bir konuşma yaptı. Bunun arkasında AB'nin ısrarları olduğunu söylemeliyim. Herkes içeriği daha yüklü bir konuşma bekliyordu. Ama böyle bir konuşma için Avrupa'dan beklediğimiz destek gelmedi. Avrupa, Katalonya'nın bağımsızlığına hazır değil." denildi.
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İspanya hükümeti, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un "askıya alınan bağımsızlık ilanı" açıklamasına karşı yeni önlemler alacağını duyurdu
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