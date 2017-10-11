10:37, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Tüpraş'ta patlama: 4 ölü



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Tüpraş'ın İzmir rafinerisinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tüpraş İzmir Rafinerisi'nde patlama meydana geldi, olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Tüpraş'ın Aliağa ilçesindeki İzmir Rafinerisi'nde sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin güvenli bölgede bekletildiği belirtildi. Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, yaptığı açıklamada, uzun süredir kullanılmayan bir nafta tankının son kontrolleri yapılırken patlamanın meydana geldiğini ifade etti. Yılmaz, "Bakımdaki kazanda gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İş kazası, dışarıdan bir müdahale, saldırı yok." dedi. Tüpraş'tan yapılan açıklamada da bugün saat 09.25'de İzmir Rafinerisi ürün tankında bakım çalışmaları sırasında patlama meydana geldiği belirtilerek rafineri teknik ekiplerinin olaya müdahale ettiği, gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

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