Binlerce Arakanlı Müslüman

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Myanmar'da ordu ve fanatik Budistlerin Arakan'da 25 Ağustos'tan bu yana sürdürdükleri saldırılardan kaçan yaklaşık 6 bin 300 Arakanlı Müslümanın günlerdir Bangladeş sınırındaki tarafsız bölgede beklediği açıklandı.
Bangladeş'te yayın yapan "The Dailystar" gazetesinin haberine göre, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 6 bin 300 Arakanlı Müslüman, 27 Ağustos'tan bu yana Bangladeş sınırındaki tarafsız bölge Naikhyangchhari'de bekliyor.
Ordu ve fanatik Budistlerin saldırısı altındaki Maungdaw kentindeki çeşitli köylerden kaçarak Naikhyangchhari'ye gelen Arakanlı Müslümanların tıbbi ve insani ihtiyaçlarının bir kısmı Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB) tarafından karşılanıyor.
Buradaki Arakanlı Müslümanların ihtiyaçlarını alması için Tambru Bazar kentine gitmelerine izin veriliyor ancak alışverişten sonra bölgeye dönmeleri gerekiyor.
Maungdaw'ın Panirchara bölgesinden gelen Kabir Ahmed, "Buraya sonsuza kadar kalmak için gelmedik. Myanmar hükümeti bize vatandaşlık statüsü verirse topraklarımıza döneceğiz." diye konuştu.
Arakanlı Müslümanlar, Myanmar hükümetinin Bangladeş sınırına mayın döşediğini ve çok sayıda kişinin bu mayınlara basarak uzuvlarını kaybettiğini aktardı.
Eylül ayının başında sınırı geçerken mayına basan ve bacaklarını kaybeden 45 yaşındaki Sabikunnahar'ın komşusu Arif Ahmet yaşananları şöyle anlattı:
"Sınır bölgesinde mayın olduğunun farkında değildi. Bangladeş'in Chittagong kentindeki hastanede bir ay tedavi gördü. Birkaç gün önce tarafsız bölgeye geldi."
Nurul Amin de ailesinden 5 kişi ile 27 Ağustos'ta Naikhyangchhari'ye ulaştıklarını kaydetti.
Amin, "Artık tarafsız bölgede kalmak istemiyoruz. (Cox Bazar'daki) kamplara gitmek istiyoruz. Myanmar ordusu sınır bölgesine mayın döşüyor. Sınırı geçerken mayına basan 10 yaşındaki oğlum ağır yaralandı. Hala iyileşemedi." ifadelerini kullandı.
Birleşik Krallık Başbakanı May ve ABD Başkanı Trump'ın yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer anlaşması, ABD'nin Bombardier şirketine yönelik uyguladığı ithalat vergisi artışı ile Las Vegas saldırısının ele alındığı duyuruldu.
Kırgızistan hükümeti, Çek sermayeli Liglass Trading CZ şirketi ile enerji alanında yaptığı iş birliği yatırım anlaşmasını feshetti.
Madagaskar'da veba salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı.
Türkmenistan'da bugüne kadar halka bedava verilen doğal gaz, elektrik ve su hizmeti bundan sonra ücretli hale gelecek
Myanmar'daki şiddetten kaçan yaklaşık 6 bin 300 Arakanlı Müslüman, Bangladeş sınırındaki tarafsız bölgede bekliyor
Meksika'da bir hapishanede çıkan isyanı bastırmak için müdahalede bulunan polise saldıran 150 mahkumdan 13'ü öldü
Kazakistan Enerji Bakanı Bozumbayev, "Uranyumun dönüştürülmesinde Çinli ortaklarla da iş birliği yapıyoruz. 2019'da uranyum yakıtı üretimi yapan fabrika inşaatı tamamlanacak ve 2019-2020 yıllarında Çin'in 5 nükleer enerji santraline yakıt tedariki başlayacak" dedi
İspanya hükümeti, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un "askıya alınan bağımsızlık ilanı" açıklamasına karşı yeni önlemler alacağını duyurdu
Katar'da hükümete bağlı İletişim Ofisi Müdürü Al Sani, "Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği konusu müzakereye açık değil" dedi
Ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin bir müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak eserinin tahmini satış fiyatı 100 milyon dolar olarak açıklandı
İsrail'in Batı Şeria'nın güneyindeki bir köyde, "Yahudi işgacilerin rahatsız olduğu gerekçesiyle" camiden hoparlörlerle ezan okunması yasaklandı
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, "Bir şeyi açıklıkla belirtmek isterim ki anlaşmanın bozulmasını istemiyoruz." dedi.
Ortaköysaldırganı Abdulkadir Masharipov’a silah ve mühimmat temin etmekle suçlanan İbrahimjon Asparov, Danimarka'da serbest bırakıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), askeri yardım paketi kapsamında Lübnan'a iki savaş uçağı hibe ettiği belirtildi.
ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ın kendisi hakkında "moron" dediği iddialarıyla ilgili, "Bunun yalan haber olduğunu düşünüyorum. Ancak eğer dediyse bir IQ testi yapmamız gerekecek." dedi.