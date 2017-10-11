11:04, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Türkmenistan’da bedava devlet hizmetine son





Türkmenistan'da bugüne kadar halka bedava verilen doğal gaz, elektrik ve su hizmeti bundan sonra ücretli hale gelecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkmenistan Devlet Başkanlığı basın servisi Gurbanguli Berdimuhamedov’un Aksakallar Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada kademeli olarak halka elektrik, gaz, su ve tuzun ücretli satışına geçişin uygun olacağını söylediğini haber verdi. Haberde "İnsanlarımıza uzun yıllar eşi benzeri görülmemiş imtiyazların verilmesinin başlıca amacı, vatandaşların piyasa ekonomisinin koşullarına hazırlanması ve dünyadaki zorlu ekonomik durum şartlarında olumlu koşulların yaratılmasıydı" denildi. Basın servisinden yapılan açıklamada yine, "Ülke ekonomisinin piyasa ilişkileri sistemine entegrasyonu, ulusal zenginliğin dikkatli, rasyonel, ekonomik ve son derece verimli kullanılmasını gerektiriyor. Halkın gelirlerinde ve istihdamda meydana gelen sistematik artış, artık sosyal yardımlarda belirli bir ödeme yapmanı gerektiriyor’ denildi. Türkmenistan'da bugüne kadar halka doğal gaz, elektrik ve su teminatında ücretsiz olarak veriliyordu.





İlgili Konular Türkmenistan

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.