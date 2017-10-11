Türkmenistan’da gaz, elektrik, su ve tuz bedava olmaktan çıkıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkmenistan Devlet Başkanlığı basın servisi Gurbanguli Berdimuhamedov’un Aksakallar Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada kademeli olarak halka elektrik, gaz, su ve tuzun ücretli satışına geçişin uygun olacağını söylediğini haber verdi.
Haberde "İnsanlarımıza uzun yıllar eşi benzeri görülmemiş imtiyazların verilmesinin başlıca amacı, vatandaşların piyasa ekonomisinin koşullarına hazırlanması ve dünyadaki zorlu ekonomik durum şartlarında olumlu koşulların yaratılmasıydı" denildi.
Basın servisinden yapılan açıklamada yine, "Ülke ekonomisinin piyasa ilişkileri sistemine entegrasyonu, ulusal zenginliğin dikkatli, rasyonel, ekonomik ve son derece verimli kullanılmasını gerektiriyor. Halkın gelirlerinde ve istihdamda meydana gelen sistematik artış, artık sosyal yardımlarda belirli bir ödeme yapmanı gerektiriyor’ denildi.
Türkmenistan'da bugüne kadar halka doğal gaz, elektrik ve su teminatında ücretsiz olarak veriliyordu.
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Türkmenistan'da bugüne kadar halka bedava verilen doğal gaz, elektrik ve su hizmeti bundan sonra ücretli hale gelecek
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