Güncelleme: 11:23, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Terör operasyonlarının yıllık bilançosu açıkladı





İçişleri Bakanı Soylu, "Son bir yılda terör örgütlerine yönelik 68 bin 464 operasyon gerçekleşirdik. Bu operasyonlar neticesinde 30 bin 167 kişi tutuklanmıştır." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son bir yılda terör örgütlerine yönelik 68 bin 464 operasyon gerçekleşirdik. Bunların 40 bin 215’i PKK, 25 bin 818’i FETÖ’ye yönelik operasyonlardır. Kalanı DEAŞ ve aşırı sol terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 30 bin 167 kişi tutuklanmış, 2 bin 242 terörist etkisiz hale getirilmiş, bin 488 sığınak ve barınak imha edilmiş, 515 terör eylemi de gerçekleşmeden engellenmiştir." dedi.

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