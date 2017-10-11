Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:49, 11 Ekim 2017 Çarşamba
Güncel
Güncelleme: 11:23, 11 Ekim 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Terör operasyonlarının yıllık bilançosu açıkladı
Terör operasyonlarının yıllık bilançosu açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, "Son bir yılda terör örgütlerine yönelik 68 bin 464 operasyon gerçekleşirdik. Bu operasyonlar neticesinde 30 bin 167 kişi tutuklanmıştır." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son bir yılda terör örgütlerine yönelik 68 bin 464 operasyon gerçekleşirdik. Bunların 40 bin 215’i PKK, 25 bin 818’i FETÖ’ye yönelik operasyonlardır. Kalanı DEAŞ ve aşırı sol terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 30 bin 167 kişi tutuklanmış, 2 bin 242 terörist etkisiz hale getirilmiş, bin 488 sığınak ve barınak imha edilmiş, 515 terör eylemi de gerçekleşmeden engellenmiştir." dedi.



İlgili Konular terör operasyonu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Terör operasyonlarının yıllık bilançosu açıkladı
Terör operasyonlarının yıllık bilançosu açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, "Son bir yılda terör örgütlerine yönelik 68 bin 464 operasyon gerçekleşirdik. Bu operasyonlar neticesinde 30 bin 167 kişi tutuklanmıştır." dedi.
Tüpraş'ta patlama 4 ölü
Tüpraş'ta patlama: 4 ölü

Tüpraş'ın İzmir rafinerisinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.
Cari açık ağustosta beklenenden düşük çıktı
Cari açık ağustosta beklenenden düşük çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 171 milyon dolar azalarak 1 milyar 237 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti
Erdoğan Kırım Tatarlarına desteğimiz devam edecek
Erdoğan: Kırım Tatarlarına desteğimiz devam edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin, Kırım Tatarlarına destek vermeye devam edeceğinin bir kez daha altını çizdi.
ABD Dışişleri'nden 'vize krizi' ile ilgili önemli itiraf
ABD Dışişleri'nden 'vize krizi' ile ilgili önemli itiraf

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, ABD'nin Türkiye'de vize işlemlerini askıya alması kararının tek başına ABD'nin Ankara Büyükelçisi Bass tarafından değil, "Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray ve NSC ile koordineli bir şekilde" alındığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kanal İstanbul' için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kanal İstanbul' için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul dediğimiz, bu benim bir hayalim, hülyamdır. İnşallah bunun da büyük ihtimalle bu yıl sonu veya 2018 başı gibi temelini atacağız." dedi.
İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın birinci bölümü kabul edildi
İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın birinci bölümü kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın birinci bölümü kabul edildi.
quot 14 Çocuk Filmleri Festivali quot başladı
"14. Çocuk Filmleri Festivali" başladı

TÜRSAK Vakfı'nca düzenlenen "14. Çocuk Filmleri Festivali", "Çünkü hayaller uçar, sınır tanımaz" sloganıyla minik sinemaseverlerle buluştu
Ankara merkezli 25 ilde operasyon
Ankara merkezli 25 ilde operasyon

2012 Polis Akademisi sınavı sorularını temin ederek sınavı kazandığı belirlenen ve 2015'te Akademi ile ilişikleri kesilen 36 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de 455 kaçak ve sığınmacı yakalandı
Edirne'de 455 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 455 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Başbakan Bağdat'a gidebilir
Başbakan Bağdat'a gidebilir

Başbakan Binali Yıldırım'ın, hafta sonu Irak'ın başkenti Bağdat'a ziyaret gerçekleştirebileceği öne sürüldü.
Cumhuriyet savcısına makamında silahlı saldırı
Cumhuriyet savcısına makamında silahlı saldırı

Antalya'nın Korkuteli İlçesi Savcısı Kadir Küçüköner silahlı saldırı sonucu yaralandı
Adalet Bakanlığı 2 bin 500 personel alacak
Adalet Bakanlığı 2 bin 500 personel alacak

Zabıt katibi ve mübaşirlik kadrolarına yapılacak alım için başvurular 13 Ekim'de başlayacak
Mehmet Şimşek ABD'ye gidiyor
Mehmet Şimşek ABD'ye gidiyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 11-15 Ekim 2017 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl düzenlenen Uluslararası Para Fonu(IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılmak üzere Washington'a gitti.
Ankara Gar saldırısının yıldönümünde gösteri
Ankara Gar saldırısının yıldönümünde gösteri

Ankara'da gar saldırısının yıl dönümünde düzenlenen gösteriye polis müdahale etti
FETÖ sanığı mühendise hapis cezası
FETÖ sanığı mühendise hapis cezası

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen mühendise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Haberler

Son bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 27 terörist öldürüldü
Son bir haftada 27 terörist öldürüldü

Büyük şehirlerde eylem hazırlığındaki PKK'lı yakalandı
Büyük şehirlerde eylem hazırlığındaki PKK'lı yakalandı

Saldırı hazırlığındaki PKK'lı tutuklandı
Saldırı hazırlığındaki PKK'lı tutuklandı

Eski Lice Belediye Başkanı Zuğurli cezaevine kondu
Eski Lice Belediye Başkanı Zuğurli cezaevine kondu

Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ve Hakkari'de 5 PKK'lı teslim oldu
Şırnak ve Hakkari'de 5 PKK'lı teslim oldu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 