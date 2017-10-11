11:31, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Cammu Keşmir'de çatışma





Çatışmada 2 Hint askeri ve 2 direnişçi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint askerleri ile yerel direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 Hint askeri ile 2 direnişçi öldü. Savunma Bakanlığı sözcüsü Rajesh Kalia, yaptığı açıklamada, Bandipora bölgesindeki Hajin köyünde çıkan çatışmada 2 Hint askeri ve 2 direnişçinin öldüğünü açıkladı. Kalia, bölgede çatışmanın hala devam ettiğini kaydetti. Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor. Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetti.

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