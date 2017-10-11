11:40, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Kırgızistan, Çek şirketiyle iş birliğini feshetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Sapar İsakov'un, yatırım anlaşmasındaki yükümlülüklerini zamanında yerine getirmediği gerekçesiyle Çek sermayeli Liglass Trading CZ şirketi ile üç ay önce yapılan anlaşmayı tek taraflı olarak feshettiği belirtildi.

Çek şirketi, Kırgızistan'ın kuzeyindeki Narın nehri üzerinde baraj ve hidroelektrik santrali (HES) ile farklı bölgelerde 10 küçük hidroelektrik santrali inşa etmeyi taahhüt etmişti.

Şirket ayrıca daha önce söz konusu baraj ve hidroelektrik santrallerinin yapımını üstlenen ancak yatırımı tamamlayamayan Rus sermayeli RusGidro şirketine olan 37 milyon dolarlık borcu da üstlenmişti.

Anlaşmadaki yükümlülükleri çerçevesinde bir ay içinde Rus şirketine söz konusu borcu geri ödeyemeyen Çek şirketi, Kırgızistan hükümetinden ek süre talep etmiş, Başbakan İsakov ise şirketle yapılan yatırım anlaşmasında ek süre tanıma gibi bir maddenin olmadığı gerekçesiyle anlaşmanın tek taraflı feshedileceğini belirtmişti.