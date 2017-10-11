11:52, 11 Ekim 2017 Çarşamba

HRW'den Tacikistan'a muhalefet çağrısı





Tacikistan-AB insan hakları diyalog toplantısının dokuzuncu oturumunda Avrupa Birliği Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian, Duşanbe hükümetine "muhalefeti takip etmeyi sona erdirme" çağrısı yaptı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Duşanbe hükümetine "muhalefeti takip etmeyi sona erdirme" çağrısı yaptı. Ozodi (Özgürlük) radyosunun haberine göre, Avrupa Birliği Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian, Tacikistan-AB insan hakları diyalog toplantısının dokuzuncu oturumuna katılacak. Bu toplantı vesilesiyle İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden yapılan açıklamada, Tacik otoritelerine 'ülkedeki muhalefeti takip etmeyi sona erdirmesi' çağrısında bulunuldu. Tacikistan-AB arasındaki diyalog toplantısı 12 Ekim'de Duşanbe'de yapılacak. AB heyetinde Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Asya departmanı başkanı Toivo Claar'ı da yer alacak. Yüksek rütbeli Slovak diplomat olan Peter Burian, 2015 baharında AB'nin Orta Asya Özel Temsilciliğine atandı. Burian daha önce o Slovakya'nın NATO, Birleşmiş Milletler ve Birleşik Devletleri elçisi olarak görev yapıyordu.





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