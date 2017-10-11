12:12, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Esed rejiminin köylerini yıktığı Türkmenler yardım bekliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle 3 yıl önce Humus'taki evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Türkmen'in yardım beklediği bildirildi.

Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinin kuzeyinde yer alan Kisin köyü Türkmenleri, abluka şartları ve yoğun saldırılar nedeniyle 3 yıl önce evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kisin köyü ise saldırılarda tamamen yerle bir oldu.

Havadan görüntülenen Kisin köyü, halihazırda yıkılmış yüzlerce ev, okullar ve camilerden ibaret. Görüntülerde, saldırılardan önce 3 bin Türkmen'in yaşadığı köyde hiçbir canlıya rastlanmıyor. Köy, adeta hayalet kent gibi.

Köylerinden çıkmak zorunda Türkmenler, çevre köylere dağıldı. Buralarda inşa ettikleri dört duvar ve brandadan oluşan evlerde yaşamaya çalışan Türkmenler, evlerine dönmeyi hayal ediyor.

"ELİMİZDE PARA OLMADIĞI İÇİN BİR YARDIMDA BULUNAMIYORUZ"

Türkmenlerin sığındıkları Hama'nın güney kırsalındaki Tıllıf beldesi yerel meclis başkanı Ahmet Mirza, Türkçe yaptığı açıklamada, rejim ve destekçilerinin Kisin köyüne düzenlediği saldırılar yüzünden kaçan en az 200 aileye kucak açtıklarını belirtti.

Mirza, "Köyümüze Kisin ve diğer köylerden gelenlere hiçbir şey edemiyoruz. Köylerindeki evleri yıkıldı. Ev istiyorlar, işleri yok. Elimizde para olmadığı için bir yardımda bulunamıyoruz onlara. Yardım derneklerine onlar için başvuru yaptık . Onlara yardım yapmalarını istiyoruz." dedi.

"YAKMAK İÇİN ODUN DA YOK. OLSA BİLE ÇOK PAHALI"

Kisin’den ailesiyle diğer bir köye sığınan Ömer Karaot da Burç köyünde yaşadıkları evin çatısının yazın sıcaktan, kışın da soğuktan korumadığı belirtti.

Karaot, büyüme hormonu bozukluğu olan bir oğlu olduğunu söyleyerek "Tek isteğim oğlumun tedavi edilmesi. Tedavisi için en az 25 bin Suriye lirası (160 TL) lazım. Bunu karşılamaya gücüm yok." dedi.

Kış mevsiminin yaklaştığını hatırlatan Karaot, "Yakmak için odun da yok. Olsa bile çok pahalı. Rejim bölgeyi her yönden kuşatmış durumda, paramız olmadığı için ısınmak için alacak mazot paramız da yok. Her şeye rağmen tek isteğim oğlumun tedavi edilmesi." ifadelerine yer verdi.